Самый успешный тренер в истории "Валенсии" возглавил китайский клуб

Фото: Рафаэль Бенитес (twitter.com/rafabenitezweb)

Он будет зарабатывать более 13 млн евро в год

Испанский специалист Рафаэль Бенитес согласился возглавить китайский клуб "Далянь Ифан". Об этом сам наставник написал в Twitter.

"После долгого пути... Начинается новый вызов! Я рад начать этот новый проект с "Далянь Ифан", - сказано в сообщении.

По информации BBC Sports, зарплата Бенитеса в "Далянь Ифан" составит около 13,4 млн евро.

Former Newcastle United boss Rafael Benitez has been appointed manager of Chinese side Dalian Yifang.https://t.co/0LUpBngENY pic.twitter.com/9OIiNSunGX — BBC Sport (@BBCSport) July 2, 2019

Последним клубом наставника был "Ньюкасл Юнайтед", который он возглавил в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул ее в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13 месте в АПЛ.

Ранее испанец также тренировал "Ливерпуль", "Челси", "Наполи" и мадридский "Реал". Он является самым успешным тренером в истории "Валенсии", который смог за три сезона своего пребывания у руля клуба дважды сделать его чемпионом и один раз выиграть Кубок УЕФА.

В "Далянь Ифан" Бенитес воссоединится с полузащитником Мареком Гамшиком, которого уже тренировал в неаполитанском клубе.