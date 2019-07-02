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Самый успешный тренер в истории "Валенсии" возглавил китайский клуб

Новости » Спорт    02.07.2019 - 15:25
Самый успешный тренер в истории "Валенсии" возглавил китайский клуб
Фото: Рафаэль Бенитес (twitter.com/rafabenitezweb)

Он будет зарабатывать более 13 млн евро в год

Испанский специалист Рафаэль Бенитес согласился возглавить китайский клуб "Далянь Ифан". Об этом сам наставник написал в Twitter.

"После долгого пути... Начинается новый вызов! Я рад начать этот новый проект с "Далянь Ифан", - сказано в сообщении.

По информации BBC Sports, зарплата Бенитеса в "Далянь Ифан" составит около 13,4 млн евро. 

Последним клубом наставника был "Ньюкасл Юнайтед", который он возглавил в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул ее в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13 месте в АПЛ.

Ранее испанец также тренировал "Ливерпуль", "Челси", "Наполи" и мадридский "Реал". Он является самым успешным тренером в истории "Валенсии", который смог за три сезона своего пребывания у руля клуба дважды сделать его чемпионом и один раз выиграть Кубок УЕФА. 

В "Далянь Ифан" Бенитес воссоединится с полузащитником Мареком Гамшиком, которого уже тренировал в неаполитанском клубе.

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