Найуспішніший тренер в історії "Валенсії" очолив китайський клуб

Фото: Рафаель Бенітес (twitter.com/rafabenitezweb)

Він буде заробляти більше 13 млн євро в рік

Іспанський фахівець Рафаель Бенітес погодився очолити китайський клуб "Далянь Іфань". Про це сам наставник написав в Twitter.

"Після довгого шляху... Починається новий виклик! Я радий почати цей новий проект з "Далянь Іфань", - сказано в повідомленні.

За інформацією BBC Sports, зарплата Бенітеса в "Далянь Іфань" складе близько 13,4 млн євро.

Former Newcastle United boss Rafael Benitez has been appointed manager of Chinese side Dalian Yifang.https://t.co/0LUpBngENY pic.twitter.com/9OIiNSunGX — BBC Sport (@BBCSport) July 2, 2019

Останнім клубом наставника був "Ньюкасл Юнайтед", який він очолив в березні 2016 року. Іспанський фахівець не зміг врятувати команду від вильоту в Чемпіоншип, але вже в наступному сезоні повернув її в Прем'єр-лігу. У минулому сезоні клуб фінішував на 13 місці в АПЛ.

Раніше іспанець також тренував "Ліверпуль", "Челсі", "Наполі" і мадридський "Реал". Він є найуспішнішим тренером в історії "Валенсії", який зміг за три сезони свого перебування біля керма клубу двічі зробити його чемпіоном і один раз виграти Кубок УЄФА.

В "Далянь Іфань" Бенітес возз'єднається з півзахисником Марек Гамшик, якого вже тренував в неаполітанському клубі.