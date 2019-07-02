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Найуспішніший тренер в історії "Валенсії" очолив китайський клуб

Новини » Спорт    02.07.2019 - 15:25
Найуспішніший тренер в історії "Валенсії" очолив китайський клуб
Фото: Рафаель Бенітес (twitter.com/rafabenitezweb)

Він буде заробляти більше 13 млн євро в рік

Іспанський фахівець Рафаель Бенітес погодився очолити китайський клуб "Далянь Іфань". Про це сам наставник написав в Twitter.

"Після довгого шляху... Починається новий виклик! Я радий почати цей новий проект з "Далянь Іфань", - сказано в повідомленні.

За інформацією BBC Sports, зарплата Бенітеса в "Далянь Іфань" складе близько 13,4 млн євро.

Останнім клубом наставника був "Ньюкасл Юнайтед", який він очолив в березні 2016 року. Іспанський фахівець не зміг врятувати команду від вильоту в Чемпіоншип, але вже в наступному сезоні повернув її в Прем'єр-лігу. У минулому сезоні клуб фінішував на 13 місці в АПЛ.

Раніше іспанець також тренував "Ліверпуль", "Челсі", "Наполі" і мадридський "Реал". Він є найуспішнішим тренером в історії "Валенсії", який зміг за три сезони свого перебування біля керма клубу двічі зробити його чемпіоном і один раз виграти Кубок УЄФА.

В "Далянь Іфань" Бенітес возз'єднається з півзахисником Марек Гамшик, якого вже тренував в неаполітанському клубі.

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