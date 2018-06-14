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Бенитес может возглавить сборную Испании после ЧМ-2018

НовостиСпорт    14.06.2018 - 15:06

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Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может возглавить сборную Испании после чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает Daily Express.

В руководстве федерации подумывают пригласить испанского специалиста, поскольку он уже давно сделал себе имя.

Испания осталась без главного тренера Хулена Лопетеги за день до начала ЧМ-2018. Он был уволен из-за того, что вел переговоры с мадридским "Реалом" за спиной руководства федерации. 

Вместо него обязанности главного тренера на время турнира будет выполнять Фернандо Йерро.

Бенитес ранее работал в "Ливерпуле", "Челси", "Наполи", "Валенсии" и "Реале".

Соперниками испанской сборной на чемпионате мира по группе B станут команды Португалии, Марокко и Ирана.

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Теги публикации: ЧМ-2018, сборная Испании, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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