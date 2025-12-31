ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Samsung тестує батарею на 20 000 мАг для смартфонів, але є нюанс

Середа 31 грудня 2025 12:15
UA EN RU
Samsung тестує батарею на 20 000 мАг для смартфонів, але є нюанс Samsung тестує рекордний акумулятор для телефонів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

В останні місяці флагманські Android-смартфони почали отримувати акумулятори з ємністю понад 7 000 мА/год, а HONOR представила пристрої з батареями на 10 000 мА/год. Тепер інсайдер повідомив, що Samsung тестує акумулятор із кремній-вуглецевого сплаву ємністю 20 000 мА/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Рекордна автономність, але є проблема

Як стверджує популярний інформатор @phonefuturist у Twitter, компанія Samsung SDI провела випробування двоелементного акумулятора: перший елемент має ємність 12 000 мА/год, другий - 8 000 мА/год. Загальна ємність батареї сягає 20 000 мА/год.

За даними витоку, батарея дала змогу досягти 27 годин активного екрана і близько 960 циклів зарядки за рік. Однак хороші новини на цьому закінчуються: під час тестів спостерігалося здуття акумулятора, що робить його непридатним для довгострокового використання. Іншими словами, очікувати появи Galaxy з батареєю на 20 000 мА/год найближчим часом не варто.

Інсайдер опублікував зображення цих батарей, однак джерело інформації не викликає повної впевненості. Інший інсайдер повідомив, що товщина батареї ємністю 8000 мА/год збільшилася з 4 мм до 7,2 мм через здуття. Можливо, Samsung SDI тестує цю технологію для використання в автомобілях, а не в смартфонах.

Залишаються питання щодо кількості кремнію в батареї. Чим більше кремнію, тим вища ємність акумулятора, але виробники намагаються не перевищувати певний відсоток, щоб зберегти надійність. Наприклад, OnePlus 15 з батареєю 7 300 мА/год містить не більше 15% кремнію.

Для порівняння, прототип realme з батареєю 15 000 мА/год зроблений повністю з кремнію. Тому акумулятор Samsung SDI на 20 000 мА/год може містити більше кремнію, ніж у звичайних смартфонів.

Нагадаємо, що Samsung представила сервіс Brain Health, який аналізує дані зі смартфона і переносних пристроїв, щоб попереджати про ранні ознаки деменції.

Читайте також, які 5 Android-смартфонів виявилися потужнішими за Galaxy S25 Ultra і чим вони перевершують головний флагман Samsung.

А ще ми писали про новий смартфон Moto Edge 70, який перевершив iPhone Air і Galaxy S25 Edge за тонкістю і часом роботи акумулятора.

Читайте РБК-Україна в Google News
Samsung Акумулятор
Новини
Українські дрони уразили низку об'єктів росіян на окупованих територіях (відео)
Українські дрони уразили низку об'єктів росіян на окупованих територіях (відео)
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем