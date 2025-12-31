ua en ru
Samsung тестирует батарею на 20 000 мАч для смартфонов, но есть нюанс

Среда 31 декабря 2025 12:15
Samsung тестирует батарею на 20 000 мАч для смартфонов, но есть нюанс Samsung тестирует рекордный аккумулятор для телефонов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В последние месяцы флагманские Android-смартфоны начали получать аккумуляторы с емкостью более 7 000 мА/ч, а HONOR представила устройства с батареями на 10 000 мА/ч. Теперь инсайдер сообщил, что Samsung тестирует аккумулятор из кремний-углеродного сплава емкостью 20 000 мА/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Рекордная автономность, но есть проблема

Как утверждает популярный информатор @phonefuturist в Twitter, компания Samsung SDI провела испытания двухэлементного аккумулятора: первый элемент имеет емкость 12 000 мА/ч, второй - 8 000 мА/ч. Общая емкость батареи достигает 20 000 мА/ч.

По данным утечки, батарея позволила достичь 27 часов активного экрана и около 960 циклов зарядки за год. Однако хорошие новости на этом заканчиваются: в ходе тестов наблюдалось вздутие аккумулятора, что делает его непригодным для долгосрочного использования. Другими словами, ожидать появления Galaxy с батареей на 20 000 мА/ч в ближайшее время не стоит.

Инсайдер опубликовал изображения этих батарей, однако источник информации не вызывает полной уверенности. Другой инсайдер сообщил, что толщина батареи емкостью 8000 мА/ч увеличилась с 4 мм до 7,2 мм из-за вздутия. Возможно, Samsung SDI тестирует эту технологию для использования в автомобилях, а не в смартфонах.

Остаются вопросы по количеству кремния в батарее. Чем больше кремния, тем выше емкость аккумулятора, но производители стараются не превышать определенный процент, чтобы сохранить надежность. Например, OnePlus 15 с батареей 7 300 мА/ч содержит не более 15% кремния.

Для сравнения, прототип realme с батареей 15 000 мА/ч сделан полностью из кремния. Поэтому аккумулятор Samsung SDI на 20 000 мА/ч может содержать больше кремния, чем у обычных смартфонов.

