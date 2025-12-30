Samsung навчила смартфони та годинники попереджати про ранню деменцію

У вересні Samsung розповіла про технологію, яка за допомогою смартфона і смарт-годинника може відстежувати роботу мозку і попереджати про ранні ознаки деменції. Уже наступного місяця ця технологія може стати доступною користувачам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Що відомо

За інформацією Chosun Biz, на виставці CES 2026 компанія представить сервіс Brain Health. Він аналізуватиме щоденні дані зі смартфона та носимого пристрою для виявлення змін когнітивних функцій. Зокрема, сервіс зможе відстежувати голос, ходу і режим сну користувача.

Спочатку Samsung також згадувала можливість аналізу шаблонів повідомлень, швидкості друку і використання застосунків, проте в останньому звіті ці показники не згадуються.

Сервіс Brain Health здатний надавати "профілактичні заходи", якщо фіксуються ранні ознаки деменції або загального зниження когнітивних здібностей. Він також зможе сповіщати осіб, які здійснюють догляд, у разі надзвичайної ситуації.

Крім того, користувачеві будуть доступні персоналізовані програми тренування мозку, орієнтовані на поліпшення когнітивних навичок.

Для захисту даних Samsung буде використовувати Samsung Knox і зберігати інформацію локально на пристрої, щоб підвищити безпеку і конфіденційність.

Точна дата релізу Brain Health поки невідома. Розробка сервісу "фактично завершена", але компанія проводить клінічну перевірку спільно з медичними установами.

"Ми розглядаємо конкретні терміни випуску і сфери застосування, але плануємо вивести сервіс на передній план у міру розвитку функцій охорони здоров'я", - зазначив представник Samsung.