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Samsung показала новые смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+

Автор: Сергей Пышкин

Samsung провела презентацию Samsung Unpacked, во время которой продемонстрировала новые смартфоны. Компания представила Galaxy S22 и ее старшую модель Galaxy S22+.

Характеристики смартфонов - в материале РБК-Украина.

Galaxy S22 оборудован 6,1-дюймовым экраном, а его старшая модель Galaxy S22+ - 6,6-дюймовым. В то же время обе модели отличаются динамическим AMOLED 2X с частотой обновления экрана до 120 Гц, а частота дискретизации прикосновения в игровом режиме составляет до 240 Гц. В частности, Samsung добавила функции усилителя зрения и управления синим светом на основе искусственного интеллекта.

Фото: Samsung показала новые смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+ (Виталий Носач, РБК-Украина)

При ширине 146 мм и высоте 70,6 мм Galaxy S22 весит всего 168 грамм. Зато старшая модель флагмана с высотой 75,8 мм и шириной 157, 4 мм - не тяжелее 196 граммов. Оба смартфона имеют толщину 7,6 мм.

Камера:

  • 12-мегапиксельная сверхширокая камера (F2. 2, угол обзора 120 градусов);
  • 50-мегапиксельная камера (F1, 8, угол обзора 85 градусов, двухпиксельная автофокусировка, OIS);
  • 10-мегапиксельная телеобъективная камера (3-кратный оптический зум, OIS, F2. 4, угол обзора 36 градусов);
  • 10-мегапиксельная фронтальная камера (F2.2, угол обзора 80 градусов).

Фото: Samsung показала новые смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В то же время обе модели оборудованы ультразвуковым сканером отпечатка пальцев и усовершенствованным 4-нм техпроцессом.

При оперативной памяти 8 Гб, Galaxy S22 и Galaxy S22+ содержат встроенную до 128 и 256 Гб.

Объем аккумулятора младшей модели составляет 3,700 мАч, когда улучшенная модель имеет 4,500 мАч. Первое устройство можно заряжать 25-ваттным проводным адаптером и 15-ваттным беспроводным. Galaxy S22 + способен подпитываться 45-ваттным устройством. В то же время компания оборудовала оба флагмана функцией Wireless PowerShare.

Смартфоны работают на операционной системе Android 12 с прошивкой One Ul 4.1.

Фото: Samsung показала новые смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стандарт связи и подключения:

  • 5G;
  • LTE;
  • Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6Е у Galaxy S22+;
  • Wi-Fi Direct Bluetooth v5.2;
  • Samsung Pay с NFC.

Датчики:

  • акселерометр;
  • барометр;
  • датчик отпечатков пальцев;
  • датчик гироскопа;
  • геомагнитный датчик;
  • датчик Холла;
  • датчик освещенности;
  • датчик приближения.

В частности, можно отметить и степень защиты оболочки IP68. Что это означает? Устройства способны работать на глубине до 1,5 метров до 30 минут без намеков на повреждение их целостности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Samsung также представила и Galaxy S22 Ultra. Издание раскрыло все его характеристики и особенности.

Также РБК-Украина рассказывало и о ценах новой линейки флагманов.

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