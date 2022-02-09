Galaxy S22 оборудован 6,1-дюймовым экраном, а его старшая модель Galaxy S22+ - 6,6-дюймовым. В то же время обе модели отличаются динамическим AMOLED 2X с частотой обновления экрана до 120 Гц, а частота дискретизации прикосновения в игровом режиме составляет до 240 Гц. В частности, Samsung добавила функции усилителя зрения и управления синим светом на основе искусственного интеллекта.

Фото: Samsung показала новые смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+ (Виталий Носач, РБК-Украина)

При ширине 146 мм и высоте 70,6 мм Galaxy S22 весит всего 168 грамм. Зато старшая модель флагмана с высотой 75,8 мм и шириной 157, 4 мм - не тяжелее 196 граммов. Оба смартфона имеют толщину 7,6 мм.

Камера:

12-мегапиксельная сверхширокая камера (F2. 2, угол обзора 120 градусов);

50-мегапиксельная камера (F1, 8, угол обзора 85 градусов, двухпиксельная автофокусировка, OIS);

10-мегапиксельная телеобъективная камера (3-кратный оптический зум, OIS, F2. 4, угол обзора 36 градусов);

10-мегапиксельная фронтальная камера (F2.2, угол обзора 80 градусов).

Фото: Samsung показала новые смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В то же время обе модели оборудованы ультразвуковым сканером отпечатка пальцев и усовершенствованным 4-нм техпроцессом.

При оперативной памяти 8 Гб, Galaxy S22 и Galaxy S22+ содержат встроенную до 128 и 256 Гб.

Объем аккумулятора младшей модели составляет 3,700 мАч, когда улучшенная модель имеет 4,500 мАч. Первое устройство можно заряжать 25-ваттным проводным адаптером и 15-ваттным беспроводным. Galaxy S22 + способен подпитываться 45-ваттным устройством. В то же время компания оборудовала оба флагмана функцией Wireless PowerShare.

Смартфоны работают на операционной системе Android 12 с прошивкой One Ul 4.1.

Фото: Samsung показала новые смартфоны Galaxy S22 и Galaxy S22+ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стандарт связи и подключения:

5G;

LTE;

Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6Е у Galaxy S22+;

Wi-Fi Direct Bluetooth v5.2;

Samsung Pay с NFC.

Датчики:

акселерометр;

барометр;

датчик отпечатков пальцев;

датчик гироскопа;

геомагнитный датчик;

датчик Холла;

датчик освещенности;

датчик приближения.

В частности, можно отметить и степень защиты оболочки IP68. Что это означает? Устройства способны работать на глубине до 1,5 метров до 30 минут без намеков на повреждение их целостности.