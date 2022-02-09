Galaxy S22 обладнаний 6,1-дюймовим екраном, а його старша модель Galaxy S22+ - 6,6-дюймовим. У той же час обидві моделі відрізняються динамічним AMOLED 2x з частотою оновлення екрану до 120 Гц, а частота дискретизації дотику в ігровому режимі становить до 240 Гц. Зокрема, Samsung додала функції підсилювача зору і управління синім світлом на основі штучного інтелекту.

Фото: Samsung показала нові смартфони Galaxy S22 і Galaxy S22 + (Віталій Носач, РБК-Україна)

При ширині 146 мм і висоті 70,6 мм Galaxy S22 важить всього 168 грам. Зате старша модель флагмана з висотою 75,8 мм і шириною 157, 4 мм - не важче 196 грамів. Обидва смартфони мають товщину 7,6 мм.

Камера:

12-мегапіксельна надширока камера (F2. 2, Кут огляду 120 градусів);

50-мегапіксельна камера (F1, 8, Кут огляду 85 градусів, двопіксельна автофокусування, OIS);

10-Мегапіксельна телеоб'єктивна камера (3-кратний оптичний зум, OIS, F2. 4, Кут огляду 36 градусів);

10-мегапіксельна фронтальна камера (F2.2, Кут огляду 80 градусів).

Фото: Samsung показала нові смартфони Galaxy S22 і Galaxy S22 + (Віталій Носач, РБК-Україна)

У той же час обидві моделі обладнані ультразвуковим сканером відбитка пальців і вдосконаленим 4-нм техпроцесом.

При оперативній пам'яті 8 Гб, Galaxy S22 і Galaxy S22+ містять вбудовану до 128 і 256 Гб.

Об'єм акумулятора молодшої моделі становить 3,700 маг, коли покращена модель має 4,500 маг. Перший пристрій можна заряджати 25-ватним дротовим адаптером і 15-ватним бездротовим. Galaxy S22 + здатний підживлюватися 45-ватним пристроєм. У той же час компанія обладнала обидва флагмани функцією Wireless PowerShare.

Смартфони працюють на операційній системі Android 12 з прошивкою One Ul 4.1.

Фото: Samsung показала нові смартфони Galaxy S22 і Galaxy S22 + (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стандарт зв'язку та підключення:

5G;

LTE;

Wi-Fi 6 і Wi-Fi 6Е у Galaxy S22 + ;

Wi-Fi Direct Bluetooth v5.2;

Samsung Pay з NFC.

Датчик:

акселерометр;

барометр;

датчик відбитків пальців;

датчик гіроскопа;

геомагнітний датчик;

датчик Холла;

датчик освітленості;

датчик наближення.

Зокрема, можна відзначити і ступінь захисту оболонки IP68. Що це означає? Пристрої здатні працювати на глибині до 1,5 метрів до 30 хвилин без натяків на пошкодження їх цілісності.