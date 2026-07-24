Samsung оновила Galaxy Watch: 5 років підтримки та нові функції для здоров'я

Samsung представила нові Galaxy Watch 9 і Galaxy Watch Ultra 2. Смартгодинники отримали нові функції для контролю здоров'я, флагманські чипи та найдовшу в лінійці програму оновлень.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Samsung Newsroom.
Головною технологічною зміною для користувачів став розширений термін програмної підтримки.
Нові Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2 стануть першими смарт-годинниками на ринку, які отримуватимуть оновлення операційної системи Wear OS протягом п'яти років - аж до 2031 року.
Пристрої виходять із встановленою версією Wear OS 7. Для порівняння, попереднє покоління Galaxy Watch 8 мало 4 роки підтримки, а конкурентні Pixel Watch від Google гарантують лише 3 роки оновлень.
Модель Galaxy Watch Ultra 2 випускається в розмірі 47 мм із корпусом Cushion Design. Годинник став першим у лінійці, що працює на платформі Qualcomm Snapdragon Wear Elite, яка забезпечує високу швидкість та точну роботу GPS.
Головні особливості флагмана:
Версія Galaxy Watch 9 розроблена для цілодобового контролю показників організму. Модель доступна у розмірах 40 мм і 44 мм.
Гаджет оснащений чипом Snapdragon Wear Elite і має батарею ємністю 390 мА·год (на 20 відсотків більше за попереднє покоління).
Ключові технології моніторингу:
Обидві новинки також підтримують широкий спектр ШІ-функцій для аналізу фізичної активності та оптимізації енергоспоживання.