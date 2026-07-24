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Samsung обновила Galaxy Watch: 5 лет поддержки и новые функции для здоровья

16:37 24.07.2026 Пт
3 мин
Устройства получили рекордную продолжительность системных обновлений
aimg Ольга Завада
Samsung выпустила часы с поддержкой к 2031 году (фото: Samsung)

Samsung представила новые Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Смартчасы получили новые функции для контроля здоровья, флагманские чипы и самую длинную в линейке программу обновлений.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Samsung Newsroom.

Рекордная поддержка Wear OS

Главным технологическим изменением для пользователей стал расширенный срок программной поддержки.

Новые Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 станут первыми смартчасами на рынке, которые будут получать обновление операционной системы Wear OS в течение пяти лет - вплоть до 2031 года.

Устройства получаются с установленной версией Wear OS 7. Для сравнения, предыдущее поколение Galaxy Watch 8 имело 4 года поддержки, а конкурентные Pixel Watch от Google гарантируют всего 3 года обновлений.

Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 (фото: Samsung)

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Galaxy Watch Ultra 2: флагман для экстремальных условий

Модель Galaxy Watch Ultra 2 выпускается в размере 47 мм с корпусом Cushion Design. Часы стали первыми в линейке, работающей на платформе Qualcomm Snapdragon Wear Elite, которая обеспечивает высокую скорость и точную работу GPS.

Главные особенности флагмана:

  • рекордная яркость дисплея до 5000 нит для работы под солнцем;
  • аккумулятор емкостью 800 мА·ч (вместимость выросла на 35 процентов);
  • корпус стал на 12 процентов тоньше, а ремешок Air Pocket - на 26 процентов легче;
  • режим Trail Run для отслеживания высоты, подъема и дистанции в режиме реального времени;
  • сертификация по стандарту EN13319, водозащита 10ATM и рейтинг IP69K для погружения под воду;
  • измерение глубины, температуры воды и совместимость с софтом для дайвинга Mares;
  • функция Nutrition Alert, рассчитывающая потребность в гидратации на основе потери пота.

Galaxy Watch 9: ежедневный мониторинг и анализ сна

Версия Galaxy Watch 9 разработана для круглосуточного контроля показателей организма. Модель доступна в размерах 40 мм и 44 мм.

Гаджет оснащен чипом Snapdragon Wear Elite и имеет батарею емкостью 390 мАч (на 20 процентов больше предыдущего поколения).

Ключевые технологии мониторинга:

  • обновленный сервис Samsung Health с пятью направлениями (активность, осознанность, питание, сон, жизненные показатели);
  • искусственный интеллект для обнаружения апноэ во время сна, имеющий авторизацию De Novo от FDA;
  • комплексный показатель здоровья сердца, объединяющий данные о пульсе, стрессе, состоянии тела и качестве отдыха;
  • алгоритмы Fitness Index и ежедневная кардионагрузка для подбора персональных тренировок и времени на восстановление.

Обе новинки также поддерживают широкий спектр ИИ функций для анализа физической активности и оптимизации энергопотребления.

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