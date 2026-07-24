Samsung обновила Galaxy Watch: 5 лет поддержки и новые функции для здоровья

Samsung представила новые Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Смартчасы получили новые функции для контроля здоровья, флагманские чипы и самую длинную в линейке программу обновлений.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Samsung Newsroom.
Главным технологическим изменением для пользователей стал расширенный срок программной поддержки.
Новые Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 станут первыми смартчасами на рынке, которые будут получать обновление операционной системы Wear OS в течение пяти лет - вплоть до 2031 года.
Устройства получаются с установленной версией Wear OS 7. Для сравнения, предыдущее поколение Galaxy Watch 8 имело 4 года поддержки, а конкурентные Pixel Watch от Google гарантируют всего 3 года обновлений.
Модель Galaxy Watch Ultra 2 выпускается в размере 47 мм с корпусом Cushion Design. Часы стали первыми в линейке, работающей на платформе Qualcomm Snapdragon Wear Elite, которая обеспечивает высокую скорость и точную работу GPS.
Главные особенности флагмана:
Версия Galaxy Watch 9 разработана для круглосуточного контроля показателей организма. Модель доступна в размерах 40 мм и 44 мм.
Гаджет оснащен чипом Snapdragon Wear Elite и имеет батарею емкостью 390 мАч (на 20 процентов больше предыдущего поколения).
Ключевые технологии мониторинга:
Обе новинки также поддерживают широкий спектр ИИ функций для анализа физической активности и оптимизации энергопотребления.