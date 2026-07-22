До 10 днів без зарядки і сповіщень: Garmin показала новий формат фітнес-браслета

Garmin представила фітнес-браслет CIRQA Smart Band без дисплея. Пристрій відстежує показники здоров'я та фізичної активності, але не показує сповіщення, щоб не відволікати користувача.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Garmin .

Конструкція та особливості дизайну

Розробка CIRQA Smart Band орієнтована на забезпечення максимального комфорту при цілодобовому використанні. Браслет не має екрана, а керування базовими функціями здійснюється за допомогою однієї бічної кнопки.

Ключові рішення

Матеріали та способи носіння: тканинний ремінець розрахований на тривале носіння. Пристрій можна закріплювати як на зап'ясті, так і на передпліччі залежно від виду активності чи уподобань під час сну.

Автоматичне розпізнавання: алгоритми трекера самостійно визначають і фіксують типи фізичної активності, а користувач може коригувати ці дані у застосунку Garmin Connect для калібрування.

Автономна робота: вбудований акумулятор забезпечує до 10 днів роботи на одному заряді.

CIRQA Smart Band (фото: Garmin)

Відстеження показників здоров'я та тренувальний функціонал

Попри відсутність екрана, CIRQA Smart Band оснащено повним набором датчиків для цілодобового моніторингу організму.

Пристрій вимірює пульс, рівень кисню в крові (Pulse Ox), температуру шкіри, рівень стресу та енергетичний запас Body Battery. Особлива увага приділена детальному аналізу фаз сну, вимірюванню варіабельності серцевого ритму (HRV) та оцінці готовності до тренувань.

Для жінок передбачено відстеження циклу та тривалу орієнтовну оцінку овуляції на основі температурних коливань під час сну з можливістю синхронізації з сертифікованим застосунком Natural Cycles.

Браслет підтримує понад 80 видів спортивних дисциплін, вимірює максимальне споживання кисню (VO2 max) і розраховує час відновлення після навантажень.

Для точного відстеження маршрутів під час пробіжок чи велопоїздок на відкритому повітрі використовується Connected GPS через смартфон, а функція LiveTrack дозволяє ділитися геолокацією в реальному часі.

Рекомендована роздрібна ціна Garmin CIRQA Smart Band становить 199,99 доларів. Гаджет доступний для покупки.