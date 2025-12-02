Samsung офіційно представила смартфон Galaxy TriFold із потрійним екраном: розкрито всі характеристики

Samsung офіційно представила свій новий смартфон - довгоочікуваний Galaxy TriFold. Раніше в липні один із топ-менеджерів компанії підтвердив, що Samsung працює над пристроєм із трьома панелями і планує вивести його на ринок до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Samsung Mobile Press.
Новинка отримала конструкцію, що складається всередину, яка захищає основний екран від пошкоджень. Якщо користувач намагається закрити пристрій неправильно, смартфон автоматично подасть вібросигнал і покаже попередження на екрані.
У повністю розкритому вигляді TriFold перетворюється на девайс із 10-дюймовим дисплеєм, а в складеному вигляді доступний зовнішній екран діагоналлю 6,5 дюйма. Товщина пристрою - 3,9 мм у розкладеному вигляді і 12,9 мм у складеному.
Для порівняння: традиційний складаний смартфон Galaxy Fold 7 також має зовнішній екран на 6,5 дюйма, але внутрішній - 8-дюймовий. Його товщина в складеному стані - 8,9 мм, а вага - 215 грамів. Galaxy TriFold важчий - 309 грамів, але забезпечує фактично 10-дюймовий планшет, що складається до форм-фактора, близького до Fold 7, хоч і трохи масивнішого.
Samsung зазначає, що панелі пристрою сходяться з мінімальним зазором, але не торкаються одна одної. Петлі розроблені таким чином, щоб витримувати тривалу експлуатацію, а екран отримав посилене захисне покриття нового покоління.
Смартфон працює на кастомному чипі Snapdragon 8. За автономність відповідає акумулятор на 5600 мА/год (три комірки) з підтримкою 45-ватної швидкої зарядки.
Додатки та функції також оптимізовані для великого екрана (фото: Samsung Mobile Press)
Основний блок камер включає:
Samsung не розкриває вартість Galaxy TriFold, але очікується, що новинка буде дуже дорогою. Для орієнтира: Galaxy Fold 7 коштує від 2000 доларів, а додаткова петля і складніша конструкція можуть зробити TriFold ще дорожчим.
Виробник повідомив, що продажі в Південній Кореї стартують 12 грудня, а потім модель з'явиться в Китаї, Тайвані, Сінгапурі та ОАЕ. Для покупців у США та Європі Galaxy TriFold буде доступний у першому кварталі 2026 року, проте точна дата поки не називається.
