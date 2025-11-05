ua en ru
Майбутній Samsung Galaxy S26 Ultra порівняли з S25 Ultra і iPhone 17 Pro Max: що зміниться в дизайні

Середа 05 листопада 2025 15:35
UA EN RU
Майбутній Samsung Galaxy S26 Ultra порівняли з S25 Ultra і iPhone 17 Pro Max: що зміниться в дизайні Смартфон стане більш "м'яким", але збереже плоский екран (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

У мережу потрапили нові зображення і коротке відео, опубліковані відомим інсайдером Ice Universe, на яких імовірний дизайн Galaxy S26 Ultra порівнюється з Galaxy S25 Ultra і майбутнім iPhone 17 Pro Max. Це - одне з найбільш показових підтверджень того, яким може бути наступний флагман Samsung.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FindArticles.

Що зміниться в дизайні Galaxy S26 Ultra

На знімках видно, що Galaxy S26 Ultra буде трохи більш округлим по кутах, ніж Galaxy S25 Ultra. При цьому камера і загальне мінімалістичне компонування задньої панелі майже не змінюються.

Окремо наголошується, що Samsung зберігає плоский екран - без повернення до вигнутих дисплеїв. Заокруглення стосується лише рамок корпусу, що має поліпшити зручність утримання і носіння пристрою в кишенях, не жертвуючи точністю роботи стилуса S Pen і сумісністю із захисним склом.

Майбутній Samsung Galaxy S26 Ultra порівняли з S25 Ultra і iPhone 17 Pro Max: що зміниться в дизайніGalaxy S26 Ultra буде трохи більш округлим по кутах, ніж Galaxy S25 Ultra (фото: X/UniverseIce)

Порівняння з iPhone 17 Pro Max показує, що смартфон Apple буде ще більш округлим, роблячи акцент на комфорті в долоні, тоді як Samsung продовжує дотримуватися форми "продуктивного прямокутника".

Майбутній Samsung Galaxy S26 Ultra порівняли з S25 Ultra і iPhone 17 Pro Max: що зміниться в дизайніПорівняння з iPhone 17 Pro Max (фото: X/UniverseIce)

Galaxy S26 Ultra проти Galaxy S25 Ultra

Тенденція до пом'якшення кутів почалася у Samsung ще в попередніх поколіннях Ultra. Ранні моделі з більш різкими гранями критикували за те, що вони могли "врізатися" в руку під час тривалого використання.

Galaxy S26 Ultra пропонує компроміс:

  • комфортний хват
  • плоский екран
  • велику робочу поверхню для S Pen.

Навіть невеликі зміни в геометрії корпусу можуть вимагати переробки аксесуарів - очікується, що виробники чохлів і захисних стекол випустять окремі серії саме для S26 Ultra.

Чому закруглені кути важливі

Пом'якшені кути:

  • зменшують тиск на долоню
  • зменшують імовірність зачепити тканину одягу
  • розподіляють удар при падінні
  • візуально роблять рамки тоншими.

Однак злегка зменшується корисна площа крайніх кутів дисплея - Samsung, за даними інсайдерів, адаптує елементи One UI під нову геометрію, особливо в зоні жестів та індикаторів.

Ціна і терміни виходу

Аналітики і постачальники повідомляють про зростання вартості компонентів для серії Galaxy S26 - це може призвести до підвищення ціни всієї лінійки.

Крім того, очікується можлива затримка релізу. За попередніми даними, новинки представлять 25 лютого, пізніше за звичайний графік Samsung.

Ергономічні поліпшення можуть стати відмінною рисою Samsung S26 Ultra

Витік не говорить про радикальний редизайн, але показує важливий акцент на ергономіці. Galaxy S26 Ultra може зайняти позицію "продуктивного флагмана з плоским екраном", тоді як iPhone 17 Pro Max - "максимально зручного в руці".

Остаточну перевагу визначатиме ціна та реалізація функцій Galaxy AI в моделі 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Samsung готує серію Galaxy S26, і в мережі вже з'явилися перші дані про дизайн і характеристики майбутнього флагмана.

Також ми писали про новий смартфон, який виявився тоншим за iPhone Air і Galaxy S25 Edge, при цьому демонструючи більш тривалий час автономної роботи.

Крім того, ми розповідали, на які Android-смартфони переходять користувачі Samsung Galaxy сьогодні.

