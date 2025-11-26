Apple може обійти Samsung і повернути лідерство на ринку смартфонів уперше за 14 років
Samsung утримувала лідерство на світовому ринку смартфонів понад десять років, однак тепер позиції компанії опинилися під загрозою. За даними Counterpoint Research, Apple вже цього року може обійти конкурента і зберегти статус найбільшого виробника смартфонів щонайменше до 2029 року.
Зростання поставок iPhone у 2025 році
Згідно з прогнозами аналітиків, поставки iPhone у 2025 році збільшаться приблизно на 10%, тоді як зростання лінійки Samsung Galaxy становитиме лише близько 4,6%. Для компаній, які традиційно вважалися суперниками на рівних, розрив виглядає значним.
На глобальному рівні частка Apple у загальній кількості постачань смартфонів у 2025 році може сягнути 19,4% - показник, який востаннє фіксувався у 2011 році (дані Bloomberg).
Чому iPhone 17 став ключовим фактором зростання Apple
У Counterpoint Research зазначають, що ключовим драйвером зростання стало нове покоління iPhone 17. Лінійка отримала перероблений дизайн корпусу, оновлений чип серії A з акцентом на обчислення ШІ на пристрої, а також розширену інтеграцію хмарних ШІ-функцій в iOS.
За словами аналітиків, ці моделі вже демонструють високий інтерес покупців як на зрілих ринках, включно зі США, так і на основних ринках, що розвиваються.
Вплив економічних чинників і циклу оновлення
Аналітик Ян Ван вважає, що випуск iPhone 17 збігся з черговим витком природного циклу оновлення пристроїв, куплених під час пандемії.
Додаткову роль зіграли ослаблення долара, зниження напруженості між США та Китаєм і зростання попиту на ринках, де вартість пристрою є ключовим фактором.
Що це означає для Samsung
Для Samsung ситуація стає все більш напруженою. Компанія, як і раніше, пропонує більше моделей, охоплює широкий ціновий сегмент і активніше експериментує з форм-факторами - наприклад, з Galaxy Z TriFold, який готується до випуску.
Однак, за оцінками експертів, ці переваги вже не дають колишнього ефекту і менше впливають на ринковий розклад.
