Samsung официально представила смартфон Galaxy TriFold с тройным экраном: раскрыты все характеристики
Samsung официально представила свой новый смартфон - долгожданный Galaxy TriFold. Ранее в июле один из топ-менеджеров компании подтвердил, что Samsung работает над устройством с тремя панелями и планирует вывести его на рынок до конца года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Samsung Mobile Press.
Характеристики Galaxy TriFold
Новинка получила складывающуюся внутрь конструкцию, которая защищает основной экран от повреждений. Если пользователь пытается закрыть устройство неправильно, смартфон автоматически подаст вибросигнал и покажет предупреждение на экране.
В полностью раскрытом виде TriFold превращается в девайс с 10-дюймовым дисплеем, а в сложенном виде доступен внешний экран диагональю 6,5 дюйма. Толщина устройства - 3,9 мм в разложенном виде и 12,9 мм в сложенном.
Galaxy TriFold является первым мобильным телефоном с автономным Samsung DeX (фото: Samsung Mobile Press)
Для сравнения: традиционный складной смартфон Galaxy Fold 7 также имеет внешний экран на 6,5 дюйма, но внутренний - 8-дюймовый. Его толщина в сложенном состоянии - 8,9 мм, а вес - 215 граммов. Galaxy TriFold тяжелее - 309 граммов, но обеспечивает фактически 10-дюймовый планшет, который складывается до форм-фактора, близкого к Fold 7, хоть и чуть более массивного.
Толщина смартфона в самой тонкой точке составляет всего 3,9 мм (фото: Samsung Mobile Press)
Конструкция и защита экрана
Samsung отмечает, что панели устройства сходятся с минимальным зазором, но не касаются друг друга. Петли разработаны таким образом, чтобы выдерживать длительную эксплуатацию, а экран получил усиленное защитное покрытие нового поколения.
Панели устройства сходятся с минимальным зазором, но не касаются друг друга (gif: Samsung Mobile Press)
Характеристики и камеры
Смартфон работает на кастомном чипе Snapdragon 8. За автономность отвечает аккумулятор на 5600 мА/ч (три ячейки) с поддержкой 45-ваттной быстрой зарядки.
Приложения и функции также оптимизированы для большого экрана (фото: Samsung Mobile Press)
Основной блок камер включает:
- 12 Мп ультраширокий объектив
- 200 Мп широкоугольный
- 10 Мп телефото - тот же набор используется в Galaxy Fold 7
- Фронтальные камеры - по 10 Мп на основном и внешнем экранах.
Устройство обеспечивает невероятно плавное изображение на внешнем экране (фото: Samsung Mobile Press)
Цена пока не объявлена
Samsung не раскрывает стоимость Galaxy TriFold, но ожидается, что новинка будет очень дорогой. Для ориентира: Galaxy Fold 7 стоит от 2000 долларов, а дополнительная петля и более сложная конструкция могут сделать TriFold еще дороже.
Производитель сообщил, что продажи в Южной Корее стартуют 12 декабря, а затем модель появится в Китае, Тайване, Сингапуре и ОАЭ. Для покупателей в США и Европе Galaxy TriFold будет доступен в первом квартале 2026 года, однако точная дата пока не называется.
