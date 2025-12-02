Samsung официально представила смартфон Galaxy TriFold с тройным экраном: раскрыты все характеристики

Samsung официально представила свой новый смартфон - долгожданный Galaxy TriFold. Ранее в июле один из топ-менеджеров компании подтвердил, что Samsung работает над устройством с тремя панелями и планирует вывести его на рынок до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Samsung Mobile Press .

Характеристики Galaxy TriFold

Новинка получила складывающуюся внутрь конструкцию, которая защищает основной экран от повреждений. Если пользователь пытается закрыть устройство неправильно, смартфон автоматически подаст вибросигнал и покажет предупреждение на экране.

В полностью раскрытом виде TriFold превращается в девайс с 10-дюймовым дисплеем, а в сложенном виде доступен внешний экран диагональю 6,5 дюйма. Толщина устройства - 3,9 мм в разложенном виде и 12,9 мм в сложенном.

Galaxy TriFold является первым мобильным телефоном с автономным Samsung DeX (фото: Samsung Mobile Press)

Для сравнения: традиционный складной смартфон Galaxy Fold 7 также имеет внешний экран на 6,5 дюйма, но внутренний - 8-дюймовый. Его толщина в сложенном состоянии - 8,9 мм, а вес - 215 граммов. Galaxy TriFold тяжелее - 309 граммов, но обеспечивает фактически 10-дюймовый планшет, который складывается до форм-фактора, близкого к Fold 7, хоть и чуть более массивного.

Толщина смартфона в самой тонкой точке составляет всего 3,9 мм (фото: Samsung Mobile Press)

Конструкция и защита экрана

Samsung отмечает, что панели устройства сходятся с минимальным зазором, но не касаются друг друга. Петли разработаны таким образом, чтобы выдерживать длительную эксплуатацию, а экран получил усиленное защитное покрытие нового поколения.

Панели устройства сходятся с минимальным зазором, но не касаются друг друга (gif: Samsung Mobile Press)

Характеристики и камеры

Смартфон работает на кастомном чипе Snapdragon 8. За автономность отвечает аккумулятор на 5600 мА/ч (три ячейки) с поддержкой 45-ваттной быстрой зарядки.



Приложения и функции также оптимизированы для большого экрана (фото: Samsung Mobile Press)

Основной блок камер включает:

12 Мп ультраширокий объектив

200 Мп широкоугольный

10 Мп телефото - тот же набор используется в Galaxy Fold 7

Фронтальные камеры - по 10 Мп на основном и внешнем экранах.

Устройство обеспечивает невероятно плавное изображение на внешнем экране (фото: Samsung Mobile Press)

Цена пока не объявлена

Samsung не раскрывает стоимость Galaxy TriFold, но ожидается, что новинка будет очень дорогой. Для ориентира: Galaxy Fold 7 стоит от 2000 долларов, а дополнительная петля и более сложная конструкция могут сделать TriFold еще дороже.

Производитель сообщил, что продажи в Южной Корее стартуют 12 декабря, а затем модель появится в Китае, Тайване, Сингапуре и ОАЭ. Для покупателей в США и Европе Galaxy TriFold будет доступен в первом квартале 2026 года, однако точная дата пока не называется.