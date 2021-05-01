Samsung обошел Apple, а Китай построит станцию на орбите. Главное из мира технологий

Южнокорейская компания Samsung обошла американскую Apple в рейтинге производителей смартфонов. Китай запустил на орбиту первый модуль своей космической станции, а Tesla распродает биткойны.

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Samsung обошел Apple в рейтинге производителей смартфонов

Samsung Electronics вернул статус крупнейшего в мире производителя смартфонов. За первый квартал 2021 года южнокорейская компания отгрузила 76,5 млн смартфонов и заняла 22% рынка.

Продажи Apple составили 52,4 млн смартфонов, компания опустилась на второе место с 15% долей рынка. На третьем месте китайская Xiaomi с показателями 49 млн смартфонов и долей рынка в 14%. Квартальные поставки Xiaomi выросли сразу на 62%, показав лучший результат в истории компании.

Далее в списке крупнейших производителей идут китайские Oppo и Vivo, а Huawei после продажи бренда Honor занимает только седьмое место.

Аpple грозит большой штраф за монополию в музыкальном стриминге

Европейская комиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольных норм и теперь компании грозит штраф в размере до 10% от годового дохода. В частности, в Брюсселе полагают, что система оплаты музыкального стриминга в App Store завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ и ограничивает права пользователей.

Китай запустил на орбиту свою космическую станцию

Китай успешно запустил на орбиту первый модуль космической станции "Тяньхэ". Базовый модуль состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. На нем уже смонтированы кухня и туалет для космонавтов, компьютерное оборудование и комплекс связи.

По предварительным расчетам, всего Китаю предстоит осуществить не менее 11 запусков в течение года, чтобы смонтировать все узлы космической станции. Сборка завершится в 2022 году.

Освоение Марса потребует много человеческих жертв

Основатель компаний SpaceX Илон Маск, который ставит себе задачей в ближайшее десятилетие высадить человека на Марс, заявил, что освоение красной планеты потребует много человеческих жертв.

"Очевидно, что многие умрут вначале. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе… Это будет славное приключение и поразительный опыт", - заявил он.

Отметим, SpaceX планирует отправить свой Starship с людьми на Марс до 2030 года. А до 2050 года Маск обещает доставить туда около миллиона человек.

NASA приостановила контракт со SpaceX почти на 3 млрд долларов

Американское космическое агентство NASA приостановило контракт со SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля. Сделка почти на 3 млрд долларов оспаривается компанией Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin.

Blue Origin предлагала отправить астронавтов на Луну за 6 млрд долларов, а SpaceX просила за свои услуги вдвое меньше. Однако у конкурента утверждают, что NASA согласовывало стоимость контракта с SpaceX, но с другими компаниями такого обсуждения не было.

Накануне SpaceX должна была провести очередные испытания корабля Starship, который будет использоваться в лунной программе NASA. Но запуск отложили, предыдущие попытки заканчивались уничтожением прототипов.

Tesla распродает биткойны

Из финансового отчета Tesla стало известно, что в конце марта компания продала часть своих биткойнов. По словам основателя компании Илона Маска, Tesla продала 10% имеющейся криптовалюты, чтобы доказать ликвидность биткойна.

Tesla выручила 272 миллиона долларов, из которых 101 млн - чистая прибыль на фоне роста курса биткойна. Компания не будет распродавать все свои криптовалютные активы, поскольку верит в их перспективу.

Google начал большую чистку Play Market

Google выпустил новый перечень требований к публикации приложений в своем магазине. Нововведение призвано очистить оформление приложений от спама, кликбейта и других моментов.

С помощью новых инструкций для разработчиков планируют навести порядок в фирменном магазине. Новые положения вступят в силу во второй половине 2021 года. В частности, название приложения не должно быть длиннее 30 символов, запрещены слова "быстро", "бесплатно", "скачать сейчас", а также запрещено указание превосходства в виде подписей "Игра №1", "Лучший симулятор" и так далее.