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SpaceX сегодня может провести очередные испытания корабля Starship. Трансляция

Новина українською → США, Пятница 30 апреля 2021 17:56
SpaceX сегодня может провести очередные испытания корабля Starship. Трансляция Фото: корабль Starship совершит испытательный полет (flickr.com spacex)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания SpaceX американского изобретателя Илона Маска сегодня, 30 апреля, может осуществить очередные испытания корабля Starship. Этот корабль должен доставить астронавтов на Луну в рамках программы NASA.

Испытания будут транслировать в YouTube.

Компания должна испытать очередной прототип корабля, который получил название SN15. Корабль, как и во время прошлых испытаний, должен подняться на высоту 10 километров, перейти в горизонтальное положение и начать спуск, после чего совершить посадку.

Как известно, все предыдущие испытания прототипов Starship заканчивались взрывами, однако Илон Маск не называет это неудачами, поскольку компания получает данные, которые помогают улучшить корабль.

Напомним, SpaceX выиграла контракт с NASA на построение космического корабля, который вернет астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида". Компания предложила NASA свой корабль Starship.

Отметим, предыдущий прототип корабля Starship разбился во время испытательного полета. В прошлый раз компания решила осуществить испытания, несмотря на плохую погоду.

Добавим, восьмой и девятый прототипы Starship взорвались во время своей посадки, а прототип SN10 разлетелся вдребезги уже после приземления.

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