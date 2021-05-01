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NASA приостановило контракт со SpaceX почти на 3 млрд долларов

Новина українською → США, Суббота 01 мая 2021 06:00
NASA приостановило контракт со SpaceX почти на 3 млрд долларов Фото: американское космическое агентство NASA(flickr/cdgimages)
Автор: Даша Харченко

Американское космическое агентство NASA приостановило контракт с компанией SpaceX Илона Маска на разработку и создание лунного посадочного модуля. Стоимость сделки составляла 2,89 млрд долларов.

Об этом сообщает CNBC.

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin и компания Dynetics опротестовали решение отдать постройку модуля SpaceX в Главном контрольном управлении США (GAO).

Теперь SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом, пока GAO не рассмотрит все тяжбы.




Ранее стало известно, что компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса оспаривает контракт между американским космическим агентством NASA и компанией SpaceX Илона Маска. Контракт является частью миссии по возвращению астронавтов на Луну. Компания Безоса обвинила NASA в том, что агентство якобы последнюю минуту изменило приоритеты.

Кроме того, SpaceX доставит на Луну космический аппарат NASA. Миссия планируется на 2023 год.

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