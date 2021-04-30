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В ЕС обвинили Apple в новых нарушениях антимонопольных норм

Новина українською → Брюссель, Пятница 30 апреля 2021 14:22
В ЕС обвинили Apple в новых нарушениях антимонопольных норм Фото: компании Apple выдвинули новые обвинения в ЕС (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Еврокомиссия обвинила американскую компанию Apple в нарушении антимонопольных норм Европейского союза. Компании грозит штраф в размере до 10% от годового дохода.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомисии.

В ЕС отмечают, что система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store "завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ" и "ограничивает права пользователей, не информируя их об альтернативных возможностях стриминга".

"Устанавливая строгие правила в магазине приложений, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы потоковой передачи музыки, Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевой потоковой передачи музыки и искажает конкуренцию", - заявила вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Напомним, летом прошлого года Еврокомиссия начала расследование против Apple. Компанию подозревают в возможном нарушении правил Евросоюза в системе Apple Pay.

Также РБК-Украина писало, что осенью 2020 года ЕК начала расследование против Amazon из-за возможных нарушений норм конкуренции.

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