При покорении Марса будет много человеческих жертв, - Илон Маск

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Однако, недостатка в добровольцах нет.

Об этом он заявил в эфире CNN .

Возглавляемая им компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек. Отправить его к Марсу планируют до 2030 года.

"Очевидно, что многие умрут вначале. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе", - заявил он.

Ранее он пообещал к 2050 году отправить на Марс около миллиона человек.

"Это будет славное приключение и поразительный опыт", - отметил Маск.