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Samsung обошла Apple в рейтинге крупнейших производителей смартфонов

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 13:29
Samsung обошла Apple в рейтинге крупнейших производителей смартфонов Фото: Samsung продает каждый пятый смартфон в мире (samsung.com)
Автор: Александр Белоус

Компания Samsung Electronics обошла Apple и вернула статус крупнейшего в мире производителя смартфонов. На ее долю в первом квартале 2021 года пришлось пятая часть общих мировых продаж.

Об этом сообщила компания по исследованию рынка Canalys, передает Reuters.

В целом мировые продажи выросли на 27% до 347 миллионов единиц в первом квартале, поскольку китайская экономика открылась после пандемии, а быстрое развертывание вакцины в Соединенных Штатах вселило надежды на восстановление экономики.

По данным Canalys, южнокорейская компания Samsung поставила 76,5 млн смартфонов за квартал, заняв 22% рынка. В четверг компания сообщила о росте квартальной прибыли в своем мобильном бизнесе на 66% благодаря устойчивым продажам флагманской серии смартфонов Galaxy S21.

Продажи Apple составили 52,4 млн айфонов. Компания опустилась на второе место с 15% долей рынка.

Китайская компания Xiaomi показала лучшие квартальные показатели за всю историю: поставки выросли на 62% до 49 миллионов телефонов, а доля рынка - до 14%, что позволило ей занять третье место после Samsung и Apple.

По данным Canalys, в марте также резко выросли поставки смартфонов китайских брендов Oppo и Vivo.

Китайская компания Huawei, бывшая №1, по-прежнему ограниченная санкциями США, заняла седьмое место с 18,6 миллионами устройств после продажи своего бренда Honor в прошлом году.

Напомним, в марте южнокорейская компания Samsung провела презентацию Galaxy Awesome Unpacked. На ней представили обновленную линейку смартфонов серии А.

Отметим, в январе Samsung представил линейку флагманских смартфонов Galaxy S21.

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