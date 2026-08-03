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Samsung може різко підняти ціну Galaxy S27 Ultra: що вже відомо про флагман

12:13 03.08.2026 Пн
2 хв
Чому вартість нового смартфона не потішить вже на старті?
aimg Ольга Завада
Samsung може різко підняти ціну Galaxy S27 Ultra: що вже відомо про флагман Розробники можуть суттєво видозмінити камери (скриншот: Samsung)
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Перші подробиці про Samsung Galaxy S27 Ultra з'явилися задовго до офіційного анонсу. Витоки свідчать, що південнокорейський техногігант випробовує нову прошивку, готує оновлений дизайн камер і може підвищити ціну смартфона вже на старті продажів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на NotebookCheck.

Відразу після анонсу нових гнучких смартфонів Samsung увага інсайдерів спрямована на наступне покоління класичних флагманів. Очікується, що лінійку Galaxy S27 випустять на початку 2027 року, і вона змінить поточні моделі S26.

Тестування One UI 9.5

Інсайдер Фахад Алі Джавед опублікував у X збірку номерів (S958USQU0AZH3 / S958U0YN0AZH3 / S958USQU0AZH3), яка належить американській версії Galaxy S27 Ultra. Ймовірно, тестування One UI 9.5 вже триває на ранніх зразках апаратного забезпечення.

Важливо, що жодних скриншотів, списків змін або деталей ядра поки не оприлюднено.

Суперечки довкола дизайну та блоку камер

Наразі остаточний дизайн і технічні характеристики новинки ще не затверджені, адже Samsung оцінює різні варіанти.

З усім тим, у мережі з'являється все більше концептів від дизайнерів та інсайдерів:

  • розглядаються варіанти з широкими горизонтальними блоками камер;
  • інформатор Ice Universe зазначає, що Samsung може відмовитися від модуля з потрійним оптичним зумом;
  • відмова від 3-кратного телефото означатиме, що традиційна система з чотирьох камер залишиться у минулому.

Водночас прямих підтверджень радикальної зміни зовнішності наразі немає.

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Ціни та технічні обмеження

Через поточну кризу компонентів виробникам важко уникнути підвищення вартості. За даними інсайдера @kro_roe, стартова ціна Galaxy S27 Ultra у може зрости приблизно на 90 євро або 105 доларів.

Окрім цього, через ситуацію на ринку пам'яті новий флагман може не отримати очікуваних швидкісних накопичувачів UFS 5.0 та оперативної пам'яті LPDDR6.

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