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Главная » Бизнес » Tech

Samsung может резко поднять цену Galaxy S27 Ultra: что уже известно о флагмане

12:13 03.08.2026 Пн
2 мин
Почему стоимость нового смартфона не порадует уже на старте?
aimg Ольга Завада
Samsung может резко поднять цену Galaxy S27 Ultra: что уже известно о флагмане Разработчики могут существенно видоизменить камеры (скриншот: Samsung)
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Первые подробности о Samsung Galaxy S27 Ultra появились задолго до официального анонса. Истоки свидетельствуют, что южнокорейский техногигант пробует новую прошивку, готовит обновленный дизайн камер и может повысить цену смартфона уже на старте продаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NotebookCheck.

Сразу после анонса новых гибких смартфонов Samsung внимание инсайдеров направлено на следующее поколение классических флагманов. Ожидается, что линейку Galaxy S27 выпустят в начале 2027 года, и она сменит текущие модели S26.

Тестирование One UI 9.5

Инсайдер Фахад Али Джавед опубликовал в X сборник номеров (S958USQU0AZH3/S958U0YN0AZH3/S958USQU0AZH3), принадлежащий американской версии Galaxy S27 Ultra. Скорее всего, тестирование One UI 9.5 продолжается на ранних образцах аппаратного обеспечения.

Важно, что никаких скриншотов, списков изменений или деталей ядра пока не обнародовано.

Споры вокруг дизайна и блока камер

Пока окончательный дизайн и технические характеристики новинки еще не утверждены, ведь Samsung оценивает разные варианты.

Со всем тем, в сети появляется все больше концептов от дизайнеров и инсайдеров:

  • рассматриваются варианты с широкими горизонтальными блоками камер;
  • информатор Ice Universe отмечает , что Samsung может отказаться от модуля с тройным оптическим зумом;
  • отказ от трехкратного телефото будет означать, что традиционная система из четырех камер останется в прошлом.

В то же время, прямых подтверждений радикального изменения внешности пока нет.

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Цены и технические ограничения

Из-за текущего кризиса компонентов производителям трудно избежать повышения стоимости. По данным инсайдера @kro_roe, стартовая цена Galaxy S27 Ultra может вырасти примерно на 90 евро или 105 долларов.

Кроме того, из-за ситуации на рынке памяти новый флагман может не получить ожидаемых скоростных накопителей UFS 5.0 и оперативной памяти LPDDR6.

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