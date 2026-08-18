Samsung готує одразу п'ять складаних смартфонів: з'явиться новий Fold

Після успіху Galaxy Fold 8 Samsung готує ще ширший складаний смартфон. Південнокорейський техногігант хоче змінити звичне співвідношення сторін екрана, щоб зробити формат складних пристроїв ще зручнішим.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget.
Основним приводом для створення нового формату пристрою стали відгуки оглядачів про поточний Galaxy Fold 8.
Попри загальний успіх, дисплей смартфона має співвідношення сторін 4:3, через що під час перегляду більшості відеоконтенту зверху та знизу з'являються чорні смуги (так званий letterboxing).
Технічні особливості майбутньої новинки
Оптимізація під медіа: Samsung прагне створити геометрію екрана, максимально зручну для перегляду контенту. Очікується, що новий пристрій матиме співвідношення сторін 16:9 або 16:10.
Ширший корпус: дисплей у розкритому стані стане суттєво ширшим - це зробить смартфон зручнішим для режиму багатозадачності та перегляду фільмів без втрати корисної площі.
Терміни релізу: анонс новинки очікується не раніше літа 2027 року під час традиційної презентації Samsung Unpacked.
Згідно з витоками, у 2027 році Samsung планує випустити рекордну кількість гнучких пристроїв - п'ять моделей.
Техногігант планує охопити різні цінові сегменти та підготуватися до посилення конкуренції, зокрема очікуваного виходу першого складаного iPhone від Apple.
Загальний перелік очікуваних новинок містить
Основний широкий Galaxy Fold 9: пряме продовження нинішньої лінійки.
Додаткова широка версія Galaxy Fold 9: ймовірно, бюджетніший варіант, (стартова ціна Fold 8 складає 1899 доларів).
Galaxy Fold 9 Ultra: модифікація із витягнутим екраном та максимальними технічними характеристиками.
Galaxy Z Flip 9: оновлення популярної "розкладачки".
Galaxy Z TriFold 2: наступник концептуального смартфона з двома згинами.
Перше покоління Galaxy TriFold було зняте з виробництва через три місяці після обмеженого релізу - переважно через високу ціну у 2900 доларів та складність у виготовленні.
Очікується, що у другій версії інженери Samsung зроблять корпус пристрою компактнішим, а сам гаджет - доступнішим.