Samsung готовит сразу пять складных смартфонов: появится новый Fold

После успеха Galaxy Fold 8 компания Samsung готовит более широкий складной смартфон. Южнокорейский технологический гигант хочет изменить привычное соотношение сторон экрана, чтобы сделать формат складных устройств ещё более удобным.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget.
Основным поводом для создания нового формата устройства стали отзывы обозревателей о текущем Galaxy Fold 8.
Несмотря на общий успех, дисплей смартфона имеет соотношение сторон 4:3, поэтому при просмотре большинства видеоконтента сверху и снизу появляются черные полосы (так называемый letterboxing).
Технические особенности будущей новинки
Оптимизация под медиа: Samsung стремится создать геометрию экрана, максимально удобную для просмотра контента. Ожидается, что новое устройство будет иметь соотношение сторон 16:9 или 16:10.
Широкий корпус: дисплей в раскрытом состоянии станет существенно шире - это сделает смартфон более удобным для режима многозадачности и просмотра фильмов без потери полезной площади.
Сроки релиза: анонс новинки ожидается не раньше лета 2027 во время традиционной презентации Samsung Unpacked.
Согласно утечкам, в 2027 году Samsung планирует выпустить рекордное количество гибких устройств - пять моделей.
Техногигант планирует охватить разные ценовые сегменты и подготовиться к усилению конкуренции, в частности, ожидаемого выхода первого складного iPhone от Apple.
Общий список ожидаемых новинок содержит
Основной широкий Galaxy Fold 9: прямое продолжение нынешней линейки.
Дополнительная широкая версия Galaxy Fold 9: вероятно, более бюджетный вариант, (стартовая цена Fold 8 составляет 1899 долларов).
Galaxy Fold 9 Ultra: модификация с вытянутым экраном и максимальными техническими характеристиками.
Galaxy Z Flip 9: обновление популярной "раскладушки".
Galaxy Z TriFold 2: преемник концептуального смартфона с двумя изгибами.
Первое поколение Galaxy TriFold было снято с производства через три месяца после ограниченного релиза - преимущественно из-за высокой цены в 2900 долларов и сложности в изготовлении.
Ожидается, что во второй версии инженеры Samsung сделают корпус устройства более компактным, а сам гаджет - более доступным.