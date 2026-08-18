Samsung готовит сразу пять складных смартфонов: появится новый Fold

Что ожидает пользователей?

Основным поводом для создания нового формата устройства стали отзывы обозревателей о текущем Galaxy Fold 8.

Несмотря на общий успех, дисплей смартфона имеет соотношение сторон 4:3, поэтому при просмотре большинства видеоконтента сверху и снизу появляются черные полосы (так называемый letterboxing).

Технические особенности будущей новинки

Оптимизация под медиа: Samsung стремится создать геометрию экрана, максимально удобную для просмотра контента. Ожидается, что новое устройство будет иметь соотношение сторон 16:9 или 16:10.

Широкий корпус: дисплей в раскрытом состоянии станет существенно шире - это сделает смартфон более удобным для режима многозадачности и просмотра фильмов без потери полезной площади.

Сроки релиза: анонс новинки ожидается не раньше лета 2027 во время традиционной презентации Samsung Unpacked.

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Линейка из пяти новых сложных моделей

Согласно утечкам, в 2027 году Samsung планирует выпустить рекордное количество гибких устройств - пять моделей.

Техногигант планирует охватить разные ценовые сегменты и подготовиться к усилению конкуренции, в частности, ожидаемого выхода первого складного iPhone от Apple.

Общий список ожидаемых новинок содержит

Основной широкий Galaxy Fold 9: прямое продолжение нынешней линейки.

Дополнительная широкая версия Galaxy Fold 9: вероятно, более бюджетный вариант, (стартовая цена Fold 8 составляет 1899 долларов).

Galaxy Fold 9 Ultra: модификация с вытянутым экраном и максимальными техническими характеристиками.

Galaxy Z Flip 9: обновление популярной "раскладушки".

Galaxy Z TriFold 2: преемник концептуального смартфона с двумя изгибами.

Первое поколение Galaxy TriFold было снято с производства через три месяца после ограниченного релиза - преимущественно из-за высокой цены в 2900 долларов и сложности в изготовлении.

Ожидается, что во второй версии инженеры Samsung сделают корпус устройства более компактным, а сам гаджет - более доступным.