Samsung змінює камери Galaxy не лише заради дизайну: які переваги
Samsung запатентувала смартфон із незвичним розташуванням камер. Замість вертикального блоку, який компанія використовувала у флагманах, об'єктиви можуть перейти у горизонтальну конфігурацію.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Global Design Database.
Що відомо?
Згідно з опублікованими у базі WIPO схемами, пристрій зберігає класичні риси фірмових смартфонів компанії із закругленими кутами та плоскими бічними гранями.
- Замість вертикального ряду окремих сенсорів у лівій частині корпусу на задній панелі розміщено плоский горизонтальний модуль.
- Усередині нового блоку горизонтально розташовані три окремі камери.
Таке конструктивне рішення, на думку технооглядачів, візуально нагадує дизайн модулів у смартфонах Google Pixel 11 Pro або Apple iPhone Air.
Цікаво, що Samsung уже використовувала подібне концептуальне оформлення у своїх попередніх моделях, зокрема у смартфоні Galaxy S10.
Samsung Galaxy S27 змінить свій вигляд (скриншот: WIPO)
Переваги нового горизонтального блоку камер
Перехід на горизонтальне розміщення елементів фотомодуля може вирішити кілька конструктивних і функціональних завдань.
Яких саме?
Стійкість на поверхні: горизонтальне розташування блоку дозволить пристрою лежати рівно на столі та усуне хитання корпусу під час друку або введення тексту.
Інтеграція бездротової зарядки та аксесуарів: новий модуль звільняє додатковий простір у центральній частині задньої панелі для розміщення сумісних елементів стандарту Qi2.
Потенційно це дасть змогу використовувати магнітні аксесуари без спеціальних чохлів, аналогічно до рішень у Pixel 11 та Pixel 11 Pro.
Samsung оновлює концепцію камер (скриншот: WIPO)
Оновлення апаратної частини: зміна зовнішнього вигляду може збігтися з оновленням самих сенсорів, оскільки у 2027 році очікується випуск нового основного модуля камери.
Наразі фінального рішення щодо остаточного дизайну серії Galaxy S27 виробником ще не прийнято, а витоки з ланцюжків постачання вказують на продовження тестування різних варіантів корпусу.