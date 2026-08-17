ua en ru
Пн, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Samsung змінює камери Galaxy не лише заради дизайну: які переваги

12:13 17.08.2026 Пн
2 хв
Техногігант "запозичує" досвід конкурентів?
aimg Ольга Завада
Samsung змінює камери Galaxy не лише заради дизайну: які переваги (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Samsung запатентувала смартфон із незвичним розташуванням камер. Замість вертикального блоку, який компанія використовувала у флагманах, об'єктиви можуть перейти у горизонтальну конфігурацію.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Global Design Database.

Що відомо?

Згідно з опублікованими у базі WIPO схемами, пристрій зберігає класичні риси фірмових смартфонів компанії із закругленими кутами та плоскими бічними гранями.

  • Замість вертикального ряду окремих сенсорів у лівій частині корпусу на задній панелі розміщено плоский горизонтальний модуль.
  • Усередині нового блоку горизонтально розташовані три окремі камери.

Таке конструктивне рішення, на думку технооглядачів, візуально нагадує дизайн модулів у смартфонах Google Pixel 11 Pro або Apple iPhone Air.

Цікаво, що Samsung уже використовувала подібне концептуальне оформлення у своїх попередніх моделях, зокрема у смартфоні Galaxy S10.

Samsung змінює камери Galaxy не лише заради дизайну: які переваги

Samsung Galaxy S27 змінить свій вигляд (скриншот: WIPO)

Читайте більше: 6000 мАг і 6 років оновлень: Samsung показав бюджетний Galaxy F70 Pro

Переваги нового горизонтального блоку камер

Перехід на горизонтальне розміщення елементів фотомодуля може вирішити кілька конструктивних і функціональних завдань.

Яких саме?

Стійкість на поверхні: горизонтальне розташування блоку дозволить пристрою лежати рівно на столі та усуне хитання корпусу під час друку або введення тексту.

Інтеграція бездротової зарядки та аксесуарів: новий модуль звільняє додатковий простір у центральній частині задньої панелі для розміщення сумісних елементів стандарту Qi2.

Потенційно це дасть змогу використовувати магнітні аксесуари без спеціальних чохлів, аналогічно до рішень у Pixel 11 та Pixel 11 Pro.

Samsung змінює камери Galaxy не лише заради дизайну: які переваги

Samsung оновлює концепцію камер (скриншот: WIPO)

Оновлення апаратної частини: зміна зовнішнього вигляду може збігтися з оновленням самих сенсорів, оскільки у 2027 році очікується випуск нового основного модуля камери.

Наразі фінального рішення щодо остаточного дизайну серії Galaxy S27 виробником ще не прийнято, а витоки з ланцюжків постачання вказують на продовження тестування різних варіантів корпусу.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Samsung Гаджети Смартфони
Новини
У Чернігові тисячі людей залишилися без світла після атаки РФ
У Чернігові тисячі людей залишилися без світла після атаки РФ
Аналітика
Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна
Андрій ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна