ua en ru
Вт, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Samsung готує одразу п'ять складаних смартфонів: з'явиться новий Fold

12:12 18.08.2026 Вт
2 хв
Відповідь на майбутній гнучкий iPhone?
aimg Ольга Завада
Samsung готує одразу п'ять складаних смартфонів: з'явиться новий Fold Samsung готує дешевшу версію Fold (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Після успіху Galaxy Fold 8 Samsung готує ще ширший складаний смартфон. Південнокорейський техногігант хоче змінити звичне співвідношення сторін екрана, щоб зробити формат складних пристроїв ще зручнішим.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Що очікує на користувачів?

Основним приводом для створення нового формату пристрою стали відгуки оглядачів про поточний Galaxy Fold 8.

Попри загальний успіх, дисплей смартфона має співвідношення сторін 4:3, через що під час перегляду більшості відеоконтенту зверху та знизу з'являються чорні смуги (так званий letterboxing).

Технічні особливості майбутньої новинки

Оптимізація під медіа: Samsung прагне створити геометрію екрана, максимально зручну для перегляду контенту. Очікується, що новий пристрій матиме співвідношення сторін 16:9 або 16:10.

Ширший корпус: дисплей у розкритому стані стане суттєво ширшим - це зробить смартфон зручнішим для режиму багатозадачності та перегляду фільмів без втрати корисної площі.

Терміни релізу: анонс новинки очікується не раніше літа 2027 року під час традиційної презентації Samsung Unpacked.

Читайте більше: 6000 мАг і 6 років оновлень: Samsung показав бюджетний Galaxy F70 Pro

Лінійка з п'яти нових складаних моделей

Згідно з витоками, у 2027 році Samsung планує випустити рекордну кількість гнучких пристроїв - п'ять моделей.

Техногігант планує охопити різні цінові сегменти та підготуватися до посилення конкуренції, зокрема очікуваного виходу першого складаного iPhone від Apple.

Загальний перелік очікуваних новинок містить

Основний широкий Galaxy Fold 9: пряме продовження нинішньої лінійки.

Додаткова широка версія Galaxy Fold 9: ймовірно, бюджетніший варіант, (стартова ціна Fold 8 складає 1899 доларів).

Galaxy Fold 9 Ultra: модифікація із витягнутим екраном та максимальними технічними характеристиками.

Galaxy Z Flip 9: оновлення популярної "розкладачки".

Galaxy Z TriFold 2: наступник концептуального смартфона з двома згинами.

Перше покоління Galaxy TriFold було зняте з виробництва через три місяці після обмеженого релізу - переважно через високу ціну у 2900 доларів та складність у виготовленні.

Очікується, що у другій версії інженери Samsung зроблять корпус пристрою компактнішим, а сам гаджет - доступнішим.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Samsung Гаджети Смартфони
Новини
"Обов'язково відповімо": Зеленський відреагував на ракетний удар по Печенігах
"Обов'язково відповімо": Зеленський відреагував на ракетний удар по Печенігах
Аналітика
Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР