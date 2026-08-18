Samsung готує одразу п'ять складаних смартфонів: з'явиться новий Fold

Після успіху Galaxy Fold 8 Samsung готує ще ширший складаний смартфон. Південнокорейський техногігант хоче змінити звичне співвідношення сторін екрана, щоб зробити формат складних пристроїв ще зручнішим.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Що очікує на користувачів?

Основним приводом для створення нового формату пристрою стали відгуки оглядачів про поточний Galaxy Fold 8.

Попри загальний успіх, дисплей смартфона має співвідношення сторін 4:3, через що під час перегляду більшості відеоконтенту зверху та знизу з'являються чорні смуги (так званий letterboxing).

Технічні особливості майбутньої новинки

Оптимізація під медіа: Samsung прагне створити геометрію екрана, максимально зручну для перегляду контенту. Очікується, що новий пристрій матиме співвідношення сторін 16:9 або 16:10.

Ширший корпус: дисплей у розкритому стані стане суттєво ширшим - це зробить смартфон зручнішим для режиму багатозадачності та перегляду фільмів без втрати корисної площі.

Терміни релізу: анонс новинки очікується не раніше літа 2027 року під час традиційної презентації Samsung Unpacked.

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Лінійка з п'яти нових складаних моделей

Згідно з витоками, у 2027 році Samsung планує випустити рекордну кількість гнучких пристроїв - п'ять моделей.

Техногігант планує охопити різні цінові сегменти та підготуватися до посилення конкуренції, зокрема очікуваного виходу першого складаного iPhone від Apple.

Загальний перелік очікуваних новинок містить

Основний широкий Galaxy Fold 9: пряме продовження нинішньої лінійки.

Додаткова широка версія Galaxy Fold 9: ймовірно, бюджетніший варіант, (стартова ціна Fold 8 складає 1899 доларів).

Galaxy Fold 9 Ultra: модифікація із витягнутим екраном та максимальними технічними характеристиками.

Galaxy Z Flip 9: оновлення популярної "розкладачки".

Galaxy Z TriFold 2: наступник концептуального смартфона з двома згинами.

Перше покоління Galaxy TriFold було зняте з виробництва через три місяці після обмеженого релізу - переважно через високу ціну у 2900 доларів та складність у виготовленні.

Очікується, що у другій версії інженери Samsung зроблять корпус пристрою компактнішим, а сам гаджет - доступнішим.