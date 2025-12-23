Samsung готує новий складаний смартфон у відповідь на iPhone Fold: що відомо

Apple тільки готується вийти на ринок складаних iPhone, однак Samsung, схоже, не має наміру поступатися лідерством у цьому сегменті. Південнокорейська компанія працює над ще однією моделлю складаного смартфона з новим форм-фактором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал новин Mashable .

Новий формат складаного смартфона Samsung

Як повідомляють інсайдери, Samsung розробляє пристрій із ширшим корпусом, ніж у поточного флагмана Galaxy Fold 7. Новинка може отримати назву Samsung Wide Fold.

За даними джерела, знайомого з планами компанії, внутрішній екран пристрою в розкладеному вигляді складе 7,6 дюйма зі співвідношенням сторін 4:3. Зовнішній дисплей, як стверджується, матиме діагональ 5,4 дюйма.

Для порівняння, Galaxy Fold 7 оснащений 8-дюймовим внутрішнім екраном, тому за розміром дисплея зміни будуть мінімальними. Однак ключовою відмінністю стане саме співвідношення сторін. Формат 4:3 має зробити пристрій більш схожим на класичний планшет, тоді як у Galaxy Fold 7 використовується майже квадратне співвідношення сторін (близько 3:3,3).

Варто зазначити, що в лінійці Samsung вже є складані смартфони різного типу: Galaxy Flip 7 з вертикальним складанням і Galaxy TriFold з потрійним згином.

Останній, до речі, вже близький до формату 4:3 (2160×1584 пікселя). Додавання ще однієї моделі може виглядати надлишковим, однак Samsung, судячи з усього, готова експериментувати і тестувати різні формати.

Samsung Galaxy TriFold (фото: Samsung Mobile Press)

Зв'язок із планами Apple та iPhone Fold

Причина появи нового складаного пристрою може бути безпосередньо пов'язана з планами Apple. З чуток, iPhone Fold у розкладеному вигляді також отримає співвідношення сторін 4:3, що зробить його схожим на компактний планшет.

Якщо інформація підтвердиться, Samsung може спробувати зіграти на випередження і представити альтернативу ще до виходу першого складаного iPhone.

Очікується, що обидва пристрої - і Samsung Wide Fold, і iPhone Fold - можуть дебютувати в 2026 році. Якщо прогнози справдяться, наступний рік цілком може стати переломним для ринку складаних смартфонів.