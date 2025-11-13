Samsung готує незвичайний смартфон, який складається втричі: розкрито характеристики і дату презентації

Прем'єра вже близько

Samsung першою в світі вивела на ринок складаний смартфон ще в 2019 році, проте в останні роки втратила лідерство під натиском китайських виробників, які активно нарощують обсяги поставок. Тепер компанія має намір повернути технологічну перевагу і зміцнити позиції в сегменті інноваційних пристроїв за допомогою Galaxy TriFold.

За даними південнокорейських ЗМІ, Samsung вже призначила дату анонса на 5 грудня і завершує підготовку до публічного заходу. Цього дня компанія розкриє всі характеристики пристрою і одразу ж почне продажі. Про плани випустити смартфон до кінця року раніше заявляв глава підрозділу Device eXperience (DX) Ро Те Мун, додавши, що проект перебуває на фінальній стадії готовності.

Galaxy TriFold (фото: SamMobile)

Що відомо про Galaxy TriFold

Смартфон отримає зовнішній екран діагоналлю 6,5 дюйма, а при повному розкритті - 10-дюймовий дисплей, що більше, ніж у Galaxy Fold 7 (8 дюймів). Товщина пристрою в розкритому вигляді складе 4,2 мм, а в складеному - близько 14 мм. Незважаючи на три екрани, TriFold буде тоншим за перші покоління складаних смартфонів Samsung.

За чутками, акумулятор отримає ємність 5 600 мА/год - рекордну для лінійки складаних пристроїв компанії. Смартфон буде оснащений флагманським процесором Qualcomm Snapdragon, проте точна модель поки не уточнюється.

Характеристики Galaxy TriFold (фото: The Chosun Daily)

Вартість новинки складе близько 3000 доларів США, а початковий обсяг поставок - 20-30 тисяч пристроїв.

Джерела зазначають, що Samsung не робить ставку на масові продажі - основна мета показати технологічне лідерство і протестувати реакцію ринку на новий форм-фактор. Продажі, за попередніми даними, будуть обмежені Кореєю і країнами Азії.

Конкуренти та ринок

Galaxy TriFold стане головним конкурентом Huawei Mate XT - першого смартфона з потрійним згином, який китайська компанія випустила у 2023 році. У вересні Huawei представила оновлену модель Mate XTs з ціною близько 2 100 доларів.

На відміну від Samsung, пристрій Huawei складається в протилежні сторони - одна частина екрана всередину, інша назовні.

Аналітики зазначають, що Samsung робить ставку на інженерну точність і надійність конструкції, тоді як пристрої Huawei раніше страждали від проблем з довговічністю.

Крім того, Apple готує до релізу свій перший складаний iPhone у 2026 році, і саме Galaxy TriFold може стати тестом для Samsung - чи вдасться компанії утримати лідерство в технології гнучких дисплеїв.

Згідно з даними дослідницької компанії Canalys, у першій половині 2025 року частка Samsung на ринку складаних смартфонів становила 20%, тоді як Huawei утримує близько 48%.