Samsung готовит необычный смартфон, который складывается втрое: раскрыты характеристики и дата презентации

Премьера уже близко

Samsung первой в мире вывела на рынок складной смартфон еще в 2019 году, однако в последние годы утратила лидерство под напором китайских производителей, активно наращивающих объемы поставок. Теперь компания намерена вернуть технологическое превосходство и укрепить позиции в сегменте инновационных устройств с помощью Galaxy TriFold.

По данным южнокорейских СМИ, Samsung уже назначила дату анонса на 5 декабря и завершает подготовку к публичному мероприятию. В этот день компания раскроет все характеристики устройства и сразу же начнет продажи. О планах выпустить смартфон до конца года ранее заявлял глава подразделения Device eXperience (DX) Ро Тэ Мун, добавив, что проект находится на финальной стадии готовности.

Galaxy TriFold (фото: SamMobile)

Что известно о Galaxy TriFold

Смартфон получит внешний экран диагональю 6,5 дюйма, а при полном раскрытии - 10-дюймовый дисплей, что больше, чем у Galaxy Fold 7 (8 дюймов). Толщина устройства в раскрытом виде составит 4,2 мм, а в сложенном - около 14 мм. Несмотря на три экрана, TriFold будет тоньше первых поколений складных смартфонов Samsung.

По слухам, аккумулятор получит емкость 5 600 мА/ч - рекордную для линейки складных устройств компании. Смартфон будет оснащен флагманским процессором Qualcomm Snapdragon, однако точная модель пока не уточняется.

Характеристики Galaxy TriFold (фото: The Chosun Daily)

Стоимость новинки составит около 3000 долларов США, а первоначальный объем поставок - 20-30 тысяч устройств.

Источники отмечают, что Samsung не делает ставку на массовые продажи - основная цель показать технологическое лидерство и протестировать реакцию рынка на новый форм-фактор. Продажи, по предварительным данным, будут ограничены Кореей и странами Азии.

Конкуренты и рынок

Galaxy TriFold станет главным конкурентом Huawei Mate XT - первого смартфона с тройным сгибом, который китайская компания выпустила в 2023 году. В сентябре Huawei представила обновленную модель Mate XTs с ценой около 2 100 долларов.

В отличие от Samsung, устройство Huawei складывается в противоположные стороны - одна часть экрана внутрь, другая наружу.

Аналитики отмечают, что Samsung делает ставку на инженерную точность и надежность конструкции, тогда как устройства Huawei ранее страдали от проблем с долговечностью.

Кроме того, Apple готовит к релизу свой первый складной iPhone в 2026 году, и именно Galaxy TriFold может стать тестом для Samsung - удастся ли компании удержать лидерство в технологии гибких дисплеев.

Согласно данным исследовательской компании Canalys, в первой половине 2025 года доля Samsung на рынке складных смартфонов составила 20%, в то время как Huawei удерживает около 48%.