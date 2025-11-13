Samsung готовит необычный смартфон, который складывается втрое: раскрыты характеристики и дата презентации

Компания Samsung Electronics официально выпустит свой первый смартфон с двойным сгибом экрана - Galaxy TriFold - 5 декабря. Новинка станет следующим шагом в эволюции складных устройств: полностью разложенный дисплей по размеру будет сопоставим с экраном планшета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Chosun Daily.
Samsung первой в мире вывела на рынок складной смартфон еще в 2019 году, однако в последние годы утратила лидерство под напором китайских производителей, активно наращивающих объемы поставок. Теперь компания намерена вернуть технологическое превосходство и укрепить позиции в сегменте инновационных устройств с помощью Galaxy TriFold.
По данным южнокорейских СМИ, Samsung уже назначила дату анонса на 5 декабря и завершает подготовку к публичному мероприятию. В этот день компания раскроет все характеристики устройства и сразу же начнет продажи. О планах выпустить смартфон до конца года ранее заявлял глава подразделения Device eXperience (DX) Ро Тэ Мун, добавив, что проект находится на финальной стадии готовности.
Смартфон получит внешний экран диагональю 6,5 дюйма, а при полном раскрытии - 10-дюймовый дисплей, что больше, чем у Galaxy Fold 7 (8 дюймов). Толщина устройства в раскрытом виде составит 4,2 мм, а в сложенном - около 14 мм. Несмотря на три экрана, TriFold будет тоньше первых поколений складных смартфонов Samsung.
По слухам, аккумулятор получит емкость 5 600 мА/ч - рекордную для линейки складных устройств компании. Смартфон будет оснащен флагманским процессором Qualcomm Snapdragon, однако точная модель пока не уточняется.
Стоимость новинки составит около 3000 долларов США, а первоначальный объем поставок - 20-30 тысяч устройств.
Источники отмечают, что Samsung не делает ставку на массовые продажи - основная цель показать технологическое лидерство и протестировать реакцию рынка на новый форм-фактор. Продажи, по предварительным данным, будут ограничены Кореей и странами Азии.
Galaxy TriFold станет главным конкурентом Huawei Mate XT - первого смартфона с тройным сгибом, который китайская компания выпустила в 2023 году. В сентябре Huawei представила обновленную модель Mate XTs с ценой около 2 100 долларов.
В отличие от Samsung, устройство Huawei складывается в противоположные стороны - одна часть экрана внутрь, другая наружу.
Аналитики отмечают, что Samsung делает ставку на инженерную точность и надежность конструкции, тогда как устройства Huawei ранее страдали от проблем с долговечностью.
Кроме того, Apple готовит к релизу свой первый складной iPhone в 2026 году, и именно Galaxy TriFold может стать тестом для Samsung - удастся ли компании удержать лидерство в технологии гибких дисплеев.
Согласно данным исследовательской компании Canalys, в первой половине 2025 года доля Samsung на рынке складных смартфонов составила 20%, в то время как Huawei удерживает около 48%.
