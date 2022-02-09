Samsung анонсировала новые планшеты Galaxy Tab S8: характеристики устройств

В рамках Samsung Unpacked, компания презентовала новые модели Galaxy Tab S8. Они отличаются дисплеем, камерами и не только.
Характеристики линейки Galaxy Tab S8 - в материале РБК-Украина.
Фото: Samsung анонсировала новые планшеты Galaxy Tab S8 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Все модели Galaxy Tab S8 работают на операционной системе Andorid 12.
На задней панели планшеты оборудованы двумя камерами. Одна из них - 13-мегапиксельная с автофокусировкой, другая же 6-мегапиксельная сверхширокая. В то же время доступна и функция вспышки.
Модели Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8+ содержат 12-мегапиксельные сверхширокие фронтальные камеры. Старшая же модель получила сразу два объектива: 12-мегапиксельный широкоугольный и 12-мегапиксельный сверхширокий.
Фото: Samsung анонсировала новые планшеты Galaxy Tab S8 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Каждая из моделей планшета оборудована 4-нм 65-разрядным процессором Octa-Core.
Аккумулятор:
Все три модели поддерживают одинаковые стандарты связи 5G и LTE, с возможностью подключения к Wi-Fi 6E и технологией Wi-Fi Direct Bluetooth v5.2.
Фото: Samsung анонсировала новые планшеты Galaxy Tab S8 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8+ поступят в продажу с цветами графита, серебра и розово-золотого оттенка. Вместо этого Galaxy Tab S8 Ultra будет продаваться только в цвете графита.
Все планшеты оборудованы разъемом для подключения Type-C.
По звуку, в планшетах размещены стереодинамики с технологией объемного звука Dolby Atmos, а также три микрофона.
Запись видео происходит при разрешении 4К и 30 кадрах в секунду. Воспроизводить медиа можно при 8К.
Фото: Samsung анонсировала новые планшеты Galaxy Tab S8 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Серия Galaxy Tab S8 не обошлась и без технологии Samsung KnoxVault, которая поможет надежно защитить ваши данные.
В частности, отличаются планшеты и расположением биометрической аутентификации. У самой молодой модели она находится на боковой клавише, когда у Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra - на дисплее.
Аксессуары:
Напомним, РБК-Украина раскрывало все интересные подробности относительно новых флагманов от Samsung: S22, S22+ и S22 Ultra.
Также РБК-Украина рассказывало и о ценах новой линейки флагманов.