Samsung анонсировала новые планшеты Galaxy Tab S8: характеристики устройств

Дисплей:

Galaxy Tab S8 - 11-дюймовый, 2560х1600, (WQXGA) 276ppi LTPS TFT, с частотой обновления 120 Гц;

Galaxy Tab S8+ - 12,4-дюймовый, 2800х1752, (WQXGA+) 266ppi Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц;

Galaxy Tab S8 Ultra - 14,6-дюймовый, 2960х1848, (WQXGA+) 240ppi Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Фото: Samsung анонсировала новые планшеты Galaxy Tab S8 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Все модели Galaxy Tab S8 работают на операционной системе Andorid 12.

Размер:

Galaxy Tab S8 - 165,3 х 253,8 х 6,3 мм при весе 503 грамма и 507 граммов с 5G;

Galaxy Tab S8+ - 185 х 285 х 5,7 мм при весе 567 грамма и 572 граммов с 5G;

Galaxy Tab S8 Ultra - 208,6 х 326,4 х 5,5 мм при весе 726 грамма и 728 граммов с 5G;

На задней панели планшеты оборудованы двумя камерами. Одна из них - 13-мегапиксельная с автофокусировкой, другая же 6-мегапиксельная сверхширокая. В то же время доступна и функция вспышки.

Модели Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8+ содержат 12-мегапиксельные сверхширокие фронтальные камеры. Старшая же модель получила сразу два объектива: 12-мегапиксельный широкоугольный и 12-мегапиксельный сверхширокий.

Фото: Samsung анонсировала новые планшеты Galaxy Tab S8 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Память:

Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8 + - 8/12 Гб + 128/256 Гб, microSD до 1 Тб;

Galaxy Tab S8 Ultra - 8/12/16 Гб + 128/256/512 Гб, microSD до 1 Тб;

Каждая из моделей планшета оборудована 4-нм 65-разрядным процессором Octa-Core.

Аккумулятор:

Galaxy Tab S8-8,000 мАч, SuperFastCharging до 45 Вт;

Galaxy Tab S8+ - 10,090 мАг, SuperFastCharging до 45 Вт;

Galaxy Tab S8 Ultra - 11,200 мАг, SuperFastCharging до 45 Вт;

Все три модели поддерживают одинаковые стандарты связи 5G и LTE, с возможностью подключения к Wi-Fi 6E и технологией Wi-Fi Direct Bluetooth v5.2.

Фото: Samsung анонсировала новые планшеты Galaxy Tab S8 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8+ поступят в продажу с цветами графита, серебра и розово-золотого оттенка. Вместо этого Galaxy Tab S8 Ultra будет продаваться только в цвете графита.

Все планшеты оборудованы разъемом для подключения Type-C.

Датчики:

акселерометр;

геомагнитный;

гироскоп;

отпечаток пальца;

датчик Холла;

световой.

По звуку, в планшетах размещены стереодинамики с технологией объемного звука Dolby Atmos, а также три микрофона.

Запись видео происходит при разрешении 4К и 30 кадрах в секунду. Воспроизводить медиа можно при 8К.

Фото: Samsung анонсировала новые планшеты Galaxy Tab S8 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Серия Galaxy Tab S8 не обошлась и без технологии Samsung KnoxVault, которая поможет надежно защитить ваши данные.

В частности, отличаются планшеты и расположением биометрической аутентификации. У самой молодой модели она находится на боковой клавише, когда у Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra - на дисплее.

Аксессуары: