Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8: характеристики пристроїв

В рамках Samsung Unpacked, компанія презентувала нові моделі Galaxy Tab S8. Вони відрізняються дисплеєм, камерами та не тільки.
Характеристики лінійки Galaxy Tab S8 - в матеріалі РБК-Україна.
Фото: Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8(Віталій Носач, РБК-Україна)
Усі моделі Galaxy Tab S8 працюють на операційній системі Andorid 12.
На задній панелі планшети обладнані двома камерами. Одна з них - 13-мегапіксельна з автофокусуванням, інша ж 6-мегапіксельна надширока. Водночас доступна й функція спалаху.
Моделі Galaxy Tab S8 та Galaxy Tab S8+ містять 12-мегапіксельні надширокі фронтальні камери. Старша ж модель отримала одразу два об'єктиви: 12-мегапіксельний ширококутний та 12-мегапіксельний надширокий.
Фото: Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8(Віталій Носач, РБК-Україна)
Кожна з моделей планшету обладнана 4-нм 65-розрядним процесором Octa-Core.
Акумулятор:
Усі три моделі підтримують однакові стандарти зв'язку - 5G й LTE, з можливістю підключення до Wi-Fi 6E та технологією Wi-Fi Direct Bluetooth v5.2.
Фото: Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8(Віталій Носач, РБК-Україна)
Galaxy Tab S8 та Galaxy Tab S8+ поступлять у продаж з кольорами графіту, срібла та золото-рожевого відтінку. Натомість Galaxy Tab S8 Ultra продаватиметься лише у кольорі графіту.
Усі планшети обладнані роз'ємом для підключення Type-C.
Щодо звуку, у планшетах було розміщено стереодинаміки з технологією об'ємного звуку Dolby Atmos, а також три мікрофони.
Запис відео відбувається при роздільній здатності 4К та 30 кадрах на секунду. Відтворювати медіа можна при 8К.
Фото: Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8(Віталій Носач, РБК-Україна)
Серія Galaxy Tab S8 не обійшлась й без технології Samsung KnoxVault, яка допоможе надійно захистити ваші дані.
Зокрема, відрізняються планшети й розташуванням біометричної аутентифікації. У наймолодшої моделі вона знаходиться на бічній клавіші, коли у Galaxy Tab S8+ та Galaxy Tab S8 Ultra - на дисплеї.
Аксесуари:
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі цікаві подробиці щодо нових флагманів від Samsung: S22, S22+ та S22 Ultra.
Також РБК-Україна розповідало і про ціни нової лінійки флагманів.