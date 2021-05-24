Літакам білоруських авіакомпаній можуть заборонити посадку в аеропортах ЄС, - Bloomberg
Європейський союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка, коли лідери країн зберуться за вечерею в Брюсселі в понеділок ввечері перед початком дводенного саміту. Санкції можуть бути введені після того, як у Мінську посадили літак Rynair і затримали засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з підготовкою до саміту.
За даними джерела, можливі заходи можуть включати припинення польотів над Білоруссю, заборону національної авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС і блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.
ЄС вже працював над додатковим пакетом санкцій у зв'язку зі спірними виборами в Білорусі минулого року і тепер розгляне можливість посилення тиску.
Разом з тим, за словами високопоставленого чиновника, близького до європейських переговорів, з можливих варіантів дій ЄС санкції проти фізичних і юридичних осіб, ймовірно, будуть найпростішими. За словами чиновника, інші варіанти, такі як припинення всіх польотів авіакомпаній ЄС над Білоруссю і припинення всього транзиту, включаючи наземні перевезення, між Білоруссю і ЄС, спричинять за собою збільшення витрат для європейських компаній.
Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, був змушений здійснити аварійну посадку на вимогу влади Білорусі.
Як реагують на ситуацію світові лідери - читайте в матеріалі РБК-Україна.