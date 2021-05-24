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Літакам білоруських авіакомпаній можуть заборонити посадку в аеропортах ЄС, - Bloomberg

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Брюссель, Понеділок 24 травня 2021 13:07
Літакам білоруських авіакомпаній можуть заборонити посадку в аеропортах ЄС, - Bloomberg Фото: країни ЄС готують санкції проти Олександра Лукашенка (ec.europa.eu)
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка, коли лідери країн зберуться за вечерею в Брюсселі в понеділок ввечері перед початком дводенного саміту. Санкції можуть бути введені після того, як у Мінську посадили літак Rynair і затримали засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з підготовкою до саміту.

За даними джерела, можливі заходи можуть включати припинення польотів над Білоруссю, заборону національної авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС і блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.

ЄС вже працював над додатковим пакетом санкцій у зв'язку зі спірними виборами в Білорусі минулого року і тепер розгляне можливість посилення тиску.

Разом з тим, за словами високопоставленого чиновника, близького до європейських переговорів, з можливих варіантів дій ЄС санкції проти фізичних і юридичних осіб, ймовірно, будуть найпростішими. За словами чиновника, інші варіанти, такі як припинення всіх польотів авіакомпаній ЄС над Білоруссю і припинення всього транзиту, включаючи наземні перевезення, між Білоруссю і ЄС, спричинять за собою збільшення витрат для європейських компаній.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, був змушений здійснити аварійну посадку на вимогу влади Білорусі.

Як реагують на ситуацію світові лідери - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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