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Самолет с Зеленским вылетел из Николаева

Новости » Общество     20.11.2019 - 23:34
Самолет с Зеленским вылетел из Николаева
Фото: президентский борт (Vladimir Mikitarenko, spotters.aero)

Президентский самолет опоздал на три часа

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл в Николаев. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости N".

Отмечается, что далее президент направился в военный порт Очакова. По информации местных журналистов, ожидающих президента в порту Очакова, борт Зеленского должен прибыть с минуты на минуту (по состоянию на 23:32).

СМИ также сообщают, что вначале президент поднимется на борт каждого из военных катеров, после чего состоится брифинг.

Добавим, что изначально визит главы государтсва был запланирован на 19.00, но из-за поломки самолета был отложен более чем на 3 часа.

Напомним, ранее сообщалось, что у самолета Владимира Зеленского сломался двигатель, поэтому он с опозданием отбыл в Очаков встречать корабли Военно-морских сил Украины.

В Военно-морских силах Украины сообщили, что с украинских кораблей были демонтированы некоторые средства связи и навигационное оборудование. Госбюро расследований и военная прокуратура проведут следственные действия для того, чтобы получить полную картину состояния кораблей.

В МИД Украины заявили, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват Российской Федерацией кораблей и моряков.

Добавим, 18 ноября Россия передала Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Инцидент произошел 25 ноября 2018 года в Керченском проливе - российские военные захватили корабли ВМС Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые пытались пройти из Одессы в Мариуполь. В ходе захвата несколько членов экипажей получили ранения, всех моряков сначала доставили в оккупированную Керчь, затем в Симферополь, где "местный суд" взял их под стражу якобы за нарушение российской границы.

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