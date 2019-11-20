Літак із Зеленським вилетів з Миколаєва

Фото: президентський борт (Vladimir Mikitarenko, spotters.aero)

Президентський літак запізнився на три години

Літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до Миколаєва. Про це передає РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новини N".

Наголошується, що далі президент попрямував у військовий порт Очакова. За інформацією місцевих журналістів, які очікують президента в порту Очакова, борт Зеленського повинен прибути з хвилини на хвилину (станом на 23:32).

ЗМІ також повідомляють, що спочатку президент підніметься на борт кожного з військових катерів, після чого відбудеться брифінг.

Додамо, що спочатку візит глави держави був запланований на 19.00, але через поломку літака був відкладений більш ніж на 3 години.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у літака Володимира Зеленського зламався двигун, тому із запізненням відбув в Очаків зустрічати кораблі Військово-морських сил України.

У Військово-морських силах України повідомили, що з українських кораблів були демонтовані деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання. Держбюро розслідувань і військова прокуратура проведуть слідчі дії для того, щоб отримати повну картину стану кораблів.

У МЗС України заявили, що на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права Україна зможе говорити про компенсації за захоплення Російською Федерацією кораблів і моряків.

Додамо, 18 листопада Росія передала Україні кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Інцидент стався 25 листопада 2018 року в Керченській протоці - російські військові захопили кораблі ВМС України "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу", які намагалися пройти з Одеси в Маріуполь. В ході захоплення кілька членів екіпажів отримали поранення, всіх моряків спочатку доставили в окуповану Керч, потім в Сімферополь, де "місцевий суд" взяв їх під варту за нібито порушення російського кордону.