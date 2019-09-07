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Самолет с освобожденными пленными летит в Украину

Новости » Политика    07.09.2019 - 12:22
Самолет с освобожденными пленными летит в Украину
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Обмен пленными движется к своему завершению

Самолет с гражданами Украины, которых Российская Федерация освободила в рамках обмена пленными, направляется в Киев. Об этом сообщил заместитель главы канцелярии президента Кирилл Тимошенко на странице в Facebook.

Так, находясь в российском международном аэропорту "Внуково", Тимошенко сообщил о том, что самолет с освобожденными украинскими гражданами вылетел и направляется в Украину.

"Встечайте", - написал он.

Самолет с освобожденными пленными летит в Украину

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в российском международном аэропорту "Внуково" приземлился украинский самолет. Сразу после приземления самолет, с украинской символикой на борту, пришвартовался к правительственному терминалу "Внуково-2", где его ожидали автобусы с освобожденными украинскими гражданами.

Также сообщалось о прибытии российского специального борта Tu-204-300 в международный аэропорт "Борисполь". Российский самолет прибыл, чтобы забрать граждан, которые были освобождены украинскими властями в рамках обмена пленными.

Кроме того, в аэропорт "Борисполь", для участия в обмене пленными, прибыл главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого накануне освободил из-под стражи апелляционный суд Киева.

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