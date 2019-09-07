В аэропорту "Борисполь" приземлился российский спецборт

Иллюстративное фото (russianplanes)

Цель прибытия самолета пока неизвестна

В украинском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет Tu-204-300, который находится в собственности Специального летного отряда Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина.

Вероятно, российский спецборт, который приземлился в аэропорту "Борисполь", пустой и прибыл, чтобы забрать тех, кого выдает Украина в рамках обмена пленными с Российской Федерацией.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что в воздушное пространство Украины вошел самолет Tu-204-300, Специального летного отряда Российской Федерации. Тогда не было известно, в какой именно аэропорт направляется российский самолет.

Как писало РБК-Украина, украинский адвокат военнопленных моряков Николай Полозов сообщил, что процесс обмена удерживаемыми между Украиной и Россией начался. По его словам, процесс обмена пошел.

Кроме того, адвокат украинских военнопленных моряков Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитных вывезли автобусами из москвоського СИЗО "Лефортово". По его словам, моряков могут везти в аэропорт "Внуково" для обмена.

Добавим, что ночью 7 сентября адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что процесс обмена удерживаемыми между Киевом и Москвой начнется в ближайшие часы. При этом адвокат не стал раскрывать формат, по которому будет происходить обмен.