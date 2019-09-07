ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В аэропорту "Борисполь" приземлился российский спецборт

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 10:31
В аэропорту "Борисполь" приземлился российский спецборт
Иллюстративное фото (russianplanes)

Цель прибытия самолета пока неизвестна

В украинском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет Tu-204-300, который находится в собственности Специального летного отряда Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина.

Вероятно, российский спецборт, который приземлился в аэропорту "Борисполь", пустой и прибыл, чтобы забрать тех, кого выдает Украина в рамках обмена пленными с Российской Федерацией.

Напомним, ранее сообщалось, что в воздушное пространство Украины вошел самолет Tu-204-300, Специального летного отряда Российской Федерации. Тогда не было известно, в какой именно аэропорт направляется российский самолет.

Как писало РБК-Украина, украинский адвокат военнопленных моряков Николай Полозов сообщил, что процесс обмена удерживаемыми между Украиной и Россией начался. По его словам, процесс обмена пошел.

Кроме того, адвокат украинских военнопленных моряков Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитных вывезли автобусами из москвоського СИЗО "Лефортово". По его словам, моряков могут везти в аэропорт "Внуково" для обмена.

Добавим, что ночью 7 сентября адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что процесс обмена удерживаемыми между Киевом и Москвой начнется в ближайшие часы. При этом адвокат не стал раскрывать формат, по которому будет происходить обмен.

Адвокат украинских моряков  подтвердил обмен пленными между Украиной и РФ Украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово", - адвокат
Новости Украины обмен пленнымиСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь