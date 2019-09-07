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Літак із звільненими полоненими летить до України

Новини » Політика    07.09.2019 - 12:22
Літак із звільненими полоненими летить до України
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Обмін полоненими рухається до свого завершення

Літак з громадянами України, яких Російська Федерація звільнила в рамках обміну полоненими, прямує до Києва. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на сторінці у Facebook.

Так, перебуваючи в російському міжнародному аеропорту "Внуково", Тимошенко повідомив про те, що літак зі звільненими українськими громадянами вилетів та прямує в Україну.

"Зустрічайте", - написав він.

Літак із звільненими полоненими летить до України

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в російському міжнародному аеропорту "Внуково" приземлився український літак. Відразу після приземлення літак, з українською символікою на борту, пришвартувався до урядового терміналу "Внуково-2", де на нього очікували автобуси зі звільненими українськими громадянами.

Також повідомлялося про прибуття російського спеціального борту Tu-204-300 до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Російський літак прибув, щоб забрати громадян, які були звільнені українською владою в рамках обміну полоненими.

Крім того, в аеропорт "Бориспіль", для участі в обмін полоненими, прибув головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого напередодні звільнив з-під варти апеляційний суд Києва.

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