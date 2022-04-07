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Самолет Медведчука работает на Украину. Им защитят аэропорт "Киев", - Данилов

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Киев, Четверг 07 апреля 2022 21:00
Самолет Медведчука работает на Украину. Им защитят аэропорт "Киев", - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что самолет беглого нардепа Виктора Медведчука защитит аэропорт "Киев" в Жулянах. Он также заверил, что воздушные ворота столицы на надежном замке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Данилова.

Секретарь СНБО сообщил, что сегодня вместе с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко посетил аэропорт "Киев" в Жулянах. Данилов заверил, что воздушные ворота столицы на надежном замке.

"Мимо наших сил обороны и пчелы без разрешения не пролетят". - уточнил он.

Данилов добавил, что по итогам посещения аэропорта есть еще одна хорошая новость. По его словам, Имущество предателя Медведчука уже работает на защиту Украины.

"В случае, если рашисты не оставят своих суицидальных намерений, частный "борт" путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу", - уточнил секретарь СНБО.

Он напомнил, что самолет вовремя был арестован на основании решения СНБО о введении санкций против Медведчука.

Самолет Медведчука работает на Украину. Им защитят аэропорт &quot;Киев&quot;, - Данилов

Фото: Алексей Данилов в аэропорту "Киев" facebook.com/danilov.oleksiy)

Напомним, сегодня суд арестовал активы компании, собственником которой является жена Медведчука - Оксаны Марченко.

Отметим, Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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