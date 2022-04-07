Літак Медведчука працює на Україну. Ним захистять аеропорт "Київ", - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексей Данілов заявив, що літак нардепа-втікача Віктора Медведчука захистить аеропорт "Київ" в Жулянах. Він також запевнив, що повітряні ворота столиці на надійному замку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Данілова.

Секретар РНБО повідомив, що сьогодні разом з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеко відвідав аеропорт "Київ" у Жулянах. Данілов запевнив, що повітряні ворота столиці на надійному замку.

"Повз наших сил оборони і бджоли без дозволу не пролетять". - уточнив він.

Данілов додав, що за підсумками відвідування аеропорту є ще одна хороша новина. За його словами, майно зрадника Медведчука вже працює на захист України.

"У разі, якщо рашисти не залишать своїх суїцидальних намірів, приватний "борт" путінського кума першим "героїчно" зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу", - уточнив секретар РНБО.

Він нагадав, що літак вчасно був заарештований на підставі рішення РНБО про введення санкцій проти Медведчука.

Фото: Олексій Данілов в аеропорту "Київ" facebook.com/danilov.oleksiy)