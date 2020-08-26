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Самолет ФСБ России приземлился в Минске

Автор: Максим Зайченко

Кроме этого, в Минске снова пропал интернет по требованию властей.

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Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел РФ квалифицировало действия США и ряда государств Евросоюза как вмешательство во внутренние дела Беларуси; в ведомстве заявляют о существовании доказательств "вмешательства", однако не приводят никаких аргументов.

Отметим, сегодня вечером в столице Беларуси начались задержания во время демонстраций на площади Независимости; центр Минска оцеплен силовиками.

Белорусы уже 17 день подряд выходят на акции протеста из-за фальсификации выборов главы государства. На голосовании, состоявшимся 9 августа, официально победил действующий президент Александр Лукашенко, который якобы получил поддержку более 80% избирателей.

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