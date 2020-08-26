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В Минске снова пропал интернет по требованию властей

Минск, Среда 26 августа 2020 20:56
В Минске снова пропал интернет по требованию властей
Фото: в Минске отключили интернет (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В столице Беларуси Минске отключили интернет. Один из мобильных операторов сообщил, что пропускная способность мобильного интернета снижена по требованию государственных органов.

Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора А1 в Twitter.

"Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении.

Напомним, перебои в работе интернета в Минске ранее наблюдались 23 августа.

Кроме того, Совбез Беларуси принял постановление о стабилизации ситуации в стране.

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