В Минске снова пропал интернет по требованию властей

Фото: в Минске отключили интернет (pixabay.com)

В столице Беларуси Минске отключили интернет. Один из мобильных операторов сообщил, что пропускная способность мобильного интернета снижена по требованию государственных органов.

Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора А1 в Twitter.

"Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении.

Напомним, перебои в работе интернета в Минске ранее наблюдались 23 августа.

Кроме того, Совбез Беларуси принял постановление о стабилизации ситуации в стране.