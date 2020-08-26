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Літак ФСБ Росії приземлився в Мінську

Автор: Максим Зайченко

Крім цього, в Мінську знову пропав інтернет на вимогу влади.

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Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ РФ кваліфікувало дії США і низки країн Євросоюзу як втручання у внутрішні справи Білорусі; у відомстві заявляють про існування доказів "втручання", однак не наводять жодних аргументів.

Зазначимо, сьогодні ввечері в столиці Білорусі почалися затримання під час демонстрацій на майдані Незалежності; центр Мінська оточено силовиками.

Білоруси вже 17 день поспіль виходять на акції протесту через фальсифікації виборів глави держави. На голосуванні, що відбувся 9 серпня, офіційно переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який нібито отримав підтримку понад 80% виборців.

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