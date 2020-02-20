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Самолет с эвакуированными украинцами после посадки в Казахстане вылетел в Киев

Новости » Общество     20.02.2020 - 04:19
Самолет с эвакуированными украинцами после посадки в Казахстане вылетел в Киев
Фото: самолет с украинцами в аэропорту Уханя (china.mfa.gov.ua)

На борту самолета находились двое граждан Казахстана, которые сошли с борта в аэропорту Алматы

Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который эвакуировал украинцев и граждан других стран из пораженного коронавирусом китайского Уханя, совершил посадку в Алматы (Казахстан), после чего вылетел в Киев. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолет рейса PQ7302 прибыл в аэропорт Алматы в 4:37 по местному времени (00:37 по киевскому времени).

Отметим, что на борту самолета находились двое граждан Казахстана, которые сошли с борта в аэропорту Алматы.

После этого Boeing в 5:34 по местному времени (01:34 по киевскому времени) вылетел в международный аэропорт "Борисполь".

Напомним, что борт с эвакуированными украинцами должен прилететь в аэропорт "Борисполь" 20 февраля в 8 утра. Украинский самолет вывезет из Уханя 48 украинцев и 29 иностранцев - граждан десяти стран: Израиля, Казахстана, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, по прибытию все украинцы и иностранцы будут изолированы на карантин на 14 дней. При этом вокруг карантинной зоны будет создано двойное кольцо защиты.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Дмитрия Коваля, для приема эвакуированных из граждан Китая готовы четыре места в разных городах Украины.

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