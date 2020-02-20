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Літак з евакуйованими українцями після посадки в Казахстані вилетів до Києва

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 04:19
Літак з евакуйованими українцями після посадки в Казахстані вилетів до Києва
Фото: літак з українцями в аеропорту Уханя (china.mfa.gov.ua)

На борту літака перебувало двоє громадян Казахстану, які зійшли з борту в аеропорту Алмати

Літак Boeing 737-700 NG авіакомпанії SkyUp, який евакуював українців і громадян інших країн з ураженого коронавірусом китайського Уханя, здійснив посадку в Алмати (Казахстан), після чого вилетів до Києва. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

Літак рейсу PQ7302 прибув в аеропорт Алмати о 4:37 за місцевим часом (00:37 за київським часом).

Зазначимо, що на борту літака перебувало двоє громадян Казахстану, які зійшли з борту в аеропорту Алмати.

Після цього Boeing о 5:34 за місцевим часом (01:34 за київським часом) вилетів в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Нагадаємо, що борт з евакуйованими українцями має прилетіти до аеропорту "Бориспіль" 20 лютого о 8 ранку. Український літак вивезе з Уханя 48 українців та 29 іноземців - громадян десяти країн: Ізраїлю, Казахстану, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

Як зазначили в Міністерстві внутрішніх справ, по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту.

За словами заступника міністра охорони здоров’я України Дмитра Коваля, для прийому евакуйованих з Китаю громадян готові чотири місця в різних містах України.

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