На саммите по климату страны обязались отказаться от угля: среди них Украина

Обязательства предполагают, что подписавшиеся страны Более богатые экономики обещают, что сделают это в 2030-х годах, а более мелкие - в 2040-х годах.

Цель - оставить уголь в истории. Это важна для Великобритании как страны, принимающей саммит, цель которого - поставить мир на путь ограничения глобального нагрева.

Отмечается, что поэтапный отказ от угля имеет решающее значение для сокращения выбросов углерода, достаточного для того, чтобы мир встал на путь ограничения глобального потепления.

бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг.