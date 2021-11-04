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На саммите по климату страны обязались отказаться от угля: среди них Украина

Автор: Наталья Скороход

На саммите по климату COP26 в Глазго (Шотландия) более 40 стран, в которых используется уголь, обязались отказаться от ископаемого топлива. Среди них такие страны, как Украина, Вьетнам и Польша, Канада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Обязательства предполагают, что подписавшиеся страны Более богатые экономики обещают, что сделают это в 2030-х годах, а более мелкие - в 2040-х годах.

Цель - оставить уголь в истории. Это важна для Великобритании как страны, принимающей саммит, цель которого - поставить мир на путь ограничения глобального нагрева.

Отмечается, что поэтапный отказ от угля имеет решающее значение для сокращения выбросов углерода, достаточного для того, чтобы мир встал на путь ограничения глобального потепления.

бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг.

Напомним, что на климатическом саммите в Глазго страны обязались остановить вырубку лесов. Это должно произойти до 2030 года.

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