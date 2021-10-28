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Украина перед климатическим саммитом в Глазго взяла обязательства по сокращению выбросов

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Украина, Четверг 28 октября 2021 13:40
Украина перед климатическим саммитом в Глазго взяла обязательства по сокращению выбросов Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил письма по участию в Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана. Таким образом Украина присоединится к инициативе Global Methane Pledge.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 28 октября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, письма будут направлены вице-президенту Европейской комиссии по вопросам Зеленого курса Франсу Тиммермансу и спецпосланнику по вопросам климата США Джону Керри относительно участия Украины в Инициативе, которая будет официально представлена на конференции Сторон Парижского соглашения (СОР26).

Авторы проекта напоминают, что Европейский союз, США и еще 32 страны уже выразили свою поддержку Инициативе, среди которых: Канада, Аргентина, Гана, Индонезия, Ирак, Италия, Мексика, Великобритания, которые являются ключевыми эмитентами метана в мире.

Страны, которые присоединяются к инициативе, обязуются достичь общей цели сократить глобальные выбросы метана к 2030 году по меньшей мере на 30% от уровня 2020 года и способствовать использованию наилучших имеющихся методов по количественной оценке выбросов метана.

Согласно рекомендациям в рамках инициативы правительство Украины определяет следующие обязательства:

  • достичь общей цели сократить глобальные выбросы метана к 2030 году по меньшей мере на 30% от уровня 2020 года.

В документе отмечается, что основными источниками выбросов метана являются: сельское хозяйство (40%), ископаемое топливо (35%) и отходы (20%). В секторе ископаемого топлива добыча, переработка и распределение нефти и газа составляют 23% выбросов метана, а добыча угля - 12%. "При существующих технологий возможное сокращение выбросов метана в нефтегазовом секторе на 7%, большая часть из которых является самоокупаемой и не приводит к росту стоимости энергетических услуг", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в Глазго начинается ежегодный климатический саммит КС-26 (известный также как COP26). Участие в нем примут мировые лидеры, среди которых президент США Джо Байден.

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Кабинет Министров Украины
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