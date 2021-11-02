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Лидеры более 100 стран обещают покончить с уничтожением лесов до 2030 года

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Шотландия, Вторник 02 ноября 2021 01:36
Лидеры более 100 стран обещают покончить с уничтожением лесов до 2030 года Фото: более 100 стран обещают покончить с вырубкой леса до 2030 года (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Более 100 стран мира пообещали покончить с вырубкой леса до 2030 года. Об этом шла речь на климатическом саммите COP26 в Глазго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Британское председательство на конференции COP26 заявило об историческом обещании более 100 лидеров положить конец вырубке лесов к 2030 году. Отмечается, что соглашение о защите мировых лесов - это о самый большой прорыв за одно поколение.

Среди участвующих стран - Канада, Россия, Бразилия, Демократическая Республика Конго и другие страны. На территории, этих стран приходится 85 % мировых лесов, которые расположены на площади более 13 миллионов квадратных километров.

О соглашении будет объявлено во вторник британскими представителями. Известно, что на проект по сохранению лесов выделено 8,75 миллиарда фунтов (около 10,30 миллиарда евро) и мобилизовано 5,3 миллиарда фунтов частных инвестиций.

При этом один миллиард будет направлен на защиту бассейна Конго, где находится второй по величине тропический лес в мире.

"У нас будет шанс положить конец долгой истории человечества как покорителя природы и стать ее хранителем", - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он напомнил, что леса - это легкие нашей планеты. Они поглощают около трети CO2 ежегодно, выделяемого при сжигании ископаемого топлива.

Ранее сообщалось, что Джонсон рассказал о последствиях в результате изменения климата. По его словам, это может привести к нехватке воды и еды, к миграциям и конфликтам.

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