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На саміті з клімату країни зобов'язалися відмовитися від вугілля: серед них Україна

Автор: Наталья Скороход

На саміті з клімату COP26 у Глазго (Шотландія) понад 40 країн, в яких використовується вугілля, зобов'язалися відмовитися від викопного палива. Серед них такі країни, як Україна, В'єтнам і Польща, Канада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зобов'язання передбачають, що країни, які підписалися,

Відзначається, що поетапна відмова від вугілля має вирішальне значення для скорочення викидів вуглецю, достатнього для того, щоб світ встав на шлях обмеження глобального потепління.

Нагадаємо, що на кліматичному саміті в Глазго країни зобов'язалися зупинити вирубку лісів. Це має відбутися до 2030 року.

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