На саммите ЕС не смогли принять бюджет на 2021-2027 годы

Внеочередной саммит Европейского союза, на котором лидеры стран-членов обсуждали долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы, завершился безрезультатно. Об этом пишет Daily Mail.

На пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита президент Европейского Совета Шарль Мишель 21 февраля отметил, что миссия достичь договоренности оказалась невозможной, а сама дискуссия оказалась достаточно сложной.

"Выход Великобритании оставил блок с миллиардными дырами в своих финансах течение семи лет, а бюджетная битва выявила разногласия между членами ЕС", - описывает ситуацию британская газета.

На бюджетном саммите ЕС, который начался 20 февраля, 27 лидеров должны были определить размер бюджета и утвердить распределение средств. На указанный период - шесть лет - Шарль Мишель предложил распределить около триллиона евро.

"Германия в лице канцлера Меркель хочет потратить больше на изменения климата, тогда как Франция в лице президента Макрона ищет больше денег на совместную оборону, а более бедные страны хотят сохранить свои щедрые выплаты в ЕС. Но так называемая "скромная четверка" Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции не желает платить больше", - отмечает Daily Mail.

Несмотря на эту ситуацию, Шарль Мишель сказал, что этот саммит был "необходимым и полезным". Однако пока дата нового саммита неизвестна.

Напомним, ранее Европарламент отклонил предложенный Европейским советом проект многолетнего бюджета ЕС на 2021-27 года, признав его неудовлетворительным.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент и представители 28 стран-членов Евросоюза вечером 18 ноября достигли соглашения о бюджете ЕС на 2020 год. Поступления в бюджет составят 168,7 млрд евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2019 годом.

После выхода Великобритании из состава ЕС, в бюджете Евросоюза с'явилась пробел финансах - 16,5 миллиардов евро.